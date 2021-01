Provinssin keväässä Putro, Kettunen ja Saarelainen – startti heti, kun korona sallii

Teatteri Provinssin kevään ohjelmisto on valmis. Vierailuesitykset ja omat näytelmät palaavat lavalle heti, kun koronarajoitukset sallivat.

– Tällä hetkellä työajasta kaksi kolmannesta liittyy koronaan ja yksi kolmannes on tapahtumien järjestämistä, teatterinjohtaja Seppo Suominen toteaa.

Hän on murheissaan taloudesta ja alan työllisyydestä.

– Toiminta ei ole enää haasteellista, nyt ollaan katastrofissa. Aina ennen on päästy ongelmasta, kun on päätetty tehdä toisin. Nyt ei voi, kädet on sidottu.

Varsinais-Suomen koronarajoitukset jatkuvat 10. helmikuuta asti. Yli kymmenen hengen tilaisuuksia ei saa järjestää.

Jos koronarajoitukset sallivat, suurmusikaali My Fair Ladyn esitykset jatkuvat 17. helmikuuta ja ensimmäinen vierailuesitys on 28. helmikuuta. Silloin lavalle nousevat Seppo Hovi, Hannu Lehtonen ja Jarno Kuusisto esityksellään Sellaista elämä on.

Viime vuodelle sovituista 34:stä vierailuesityksestä toteutui 9. Niinpä kevätkauden ohjelmistossa on runsaasti vierailuesityksiä viime vuodelta. Jos kaikki suunniteltu toteutuu, keväästä tulee teatterinjohtaja Seppo Suomisen mielestä herkullinen.

– On konsertteja, teatteria ja estradiviihdettä, hän myhäilee.

Maaliskuussa Provinssin päänäyttämöllä esiintyvät muun muassa Sami Hedberg, Uusi Kipparikvartetti ja Samuli Putro. Ohjelmistossa on myös aikaisemmilta vuosilta tuttu Tanssien tähtiin -show.

Aprillipäivänä saapuu Pelle Miljoona & Rockers. Huhtikuun esiintyjiä ovat myös Pate Mustajärvi, Club For Five ja Edu Kettunen, jonka 60-vuotisjuhlavuoden kiertueen nimi on Kone älä hyydy. Uutuusnäytelmä on Setäkuiskaaja, jossa Tuija ja Mika Nuojua tuulettavat luutuneita sukupuolirooleja.

Toukokuussa Provinssissa vierailee Åbo Svenska Teatern ruotsinkielisellä komedialla Ken Ludwig’s Baskerville. Annica Milán, Valtteri Lehtinen, Suvi Aalto ja Joonatan Perälä heittäytyvät Abba-tunnelmiin Gimmel Abbassa.

– Neljä nuorta tekijää. Odotan tältä aika paljon, Suominen toteaa.

Vuosia Suomisella haussa ollut, mutta aina aikataulujen takia toteutumatta jäänyt Ilmari Saarelaisen yhden miehen näytelmä Parasta ennen on viimein saatu ohjelmistoon. Tampereella sitä on esitetty vuosia.

Provinssin kesäteatterikauteen mahtuu 80 esitystä neljällä tuotannolla. Mustiolla esitetään viime kesältä siirtynyt Kaksi puuta sekä Viimeinen patruuna. Mathildedalin kesänäytelmä on Seiväsmatkat ja Rikalanmäen Teatteri Vintissä esitetään Kahden kauppaa.

My Fair Ladyn kauden aloituksen piti olla tulevana lauantaina. Nyt se on siirretty 17. helmikuuhun.

– Kevääseen on jäljellä 11 esitystä. Toivottavasti jokunen saadaan esitettyä. Jos ei saada, se jää torsoksi, taiteellinen johtaja Joonas Suominen sanoo.

Musikaalia tehtiin vuosi ennen ensi-iltaa viime lokakuussa. Nyt esitykset ovat olleet tauolla puolitoista kuukautta, eikä musikaalia ole pystytty edes harjoittelemaan kokoontumisrajoitusten takia. 10. helmikuuta lähdetään uudelleen liikkeelle.

Tauolta palaa myös jännitysnäytelmä Hiirenloukku, jota ehdittiin syksyllä esittää vain viisi kertaa. Myös Hiirenloukun vuorosanat ovat kateissa ja harjoitukset aloitetaan uudelleen.

Hiirenloukun ensimmäiseksi esityspäiväksi on suunniteltu 21. maaliskuuta. Esityksiä on yhteensä 12.

Provinssi hakee tukea joukkorahoituskampanjalla

Teatteri Provinssi hakee tukea taloudellisiin paineisiinsa Mesenaatti.me organisaation kautta. Turvaa esitystaiteen teatterin toiminta -joukkorahoituskampanja toteutetaan 15.1.–15.2.

– Paras tuki on, että ostetaan lippuja, mutta kun se ei ole mahdollista, keksimme vastikkeellisia tuotteita yksityisille ja yrityksille, tuottaja Laura Kuisma kertoo.

Vastikkeellisia tuotteita on kaikkiaan kuusi: kunniakirja, virtuaalikierros teatterin kulisseihin, valokuvataideteos, nimikkotuoli Teatteri Vintiltä Rikalanmäeltä ja kaksi erilaista VIP-teatteriesitystä yrityksille.

Kuisma sanoo, että tällä tavalla halutaan laajentaa ja avata katsojille toimintaa.

– Teatteritoimintaa on ollut 20 vuotta. Teatterilla on paljon muutakin tarjottavaa kuin esitykset.

Edullisin tuote maksaa 30 euroa, kallein 3 000 euroa. Tavoitteena on hankkia vähintään 5 000 euroa.