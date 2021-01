Puijon Hiihtoseura otti maukkaan voiton Suomen cupissa – Perttu Hyvärinen unohti ongelmat juhliessaan viestivoittoa

Perttu Hyvärinen järjesti Vantaan Suomen cupin viestissä Puijon Hiihtoseuran Petteri Koiviston turvallisesti ankkuriosuudelle. Joonas Sarkkinen, Hyvärinen ja Koivisto ottivat perinteisellä hiihtotavalla 3×10 kilometrin kilpailussa viestivoiton, kun Pohti Ski Teamin ankkuri Joni Mäki joutui tunnustamaan takaa-ajon mahdottomaksi.

– Oma hiihto oli napsun parempi kuin edellispäivän henkilökohtaisessa kilpailussa, mutta fiilis on nyt hieno juuri viestivoiton takia, Hyvärinen kertoi.

– Tuntuu tosi hyvältä, kun tätä voittoa tai edes mahdollisuutta voittaa ei voinut tietää ennalta. Toki lähdimme raakasti tavoittelemaan voittoa ja päätimme hiihtojärjestyksen sen mukaan.

Henkilökohtaisessa kilpailussa Hyvärinen oli vaikeuksissa, kun lumipyry sotki hiihtoladun, ja hän jäi Ristomatti Hakolan ja Joni Mäen jälkeen kolmanneksi.

Viestissä latu oli priimakunnossa.

– Täällä Vantaalla järjestäjiin voi aina luottaa. He hoitavat kaiken hienosti, mutta eilen lumipyry oli mahdottoman kova. Sille ei olisi kukaan voinut mitään, Hyvärinen todisti.

– Tänään latu oli oikein hyvin hiihdettävä.

Yksi vaihde hukassa

Hyvärinen ei ole päässyt tämän talven harvoissa kilpailuissa yhtä hyvään vauhtiin kuin viime talvena. Vantaa oli askel parempaan, mutta Hyvärinen odottaa selvästi parempaa.

– Alla on haastava jakso, ja vähän puuttuu vielä. En osaa sanoa mistä se johtuu, mutta hiihto on vain perushyvää. Tuntuu, että yksi vaihde puuttuu, Hyvärinen kertoi.

Hyvä merkki paremmasta on se, että Hyvärinen jäi tiistaina vain puolisen minuuttia Hakolasta, vaikka hiihto tuntui vaikealta.

– Nyt pitää saada hyviä treenejä ja kovia kisoja, ja nythän niitä tulee Lahden maailmancupista alkaen, Hyvärinen suunnitteli.

– Kaikki on vielä mahdollista, koska minulla ei ole mitään isompaa ongelmaa. Hiihto aukeaa sitten, kun se aukeaa.

Hyvärisen seuraava testi on Lahden maailmancupissa 23.-24. tammikuuta.

Joukkuetoverit petasivat Anne Kyllöselle rennon ankkuriosuuden

Kainuun Hiihtoseura voitti naisten Suomen cupin viestin yksinkertaisella menestysreseptillä. Heini Hokkanen ja Anni Alakoski järjestivät perinteisen hiihtotavan 3×5 kilometrin kilpailussa Anne Kyllösen käkipaikalta ankkuriosuudelle, ja voitto heltisi 37 sekunnin erolla.

Hämeenlinnan Hiihtoseura oli toinen ennen Visa Ski Team Kemiä ja Vantaan Hiihtoseuraa.

– Hyvät, onnistuneet osuudet, ankkuri Kyllönen tiivisti voittoreseptin.

Viestillä ja omalla seuralla on Kyllöselle erityinen merkitys, sillä hän on edustanut seuraa kolmevuotiaasta.

– Ja me kolme olemme kaikki hyviä kavereita, Kyllönen jatkoi.

Kyllönen sai hiihtää keulasta rauhassa voittoon, kun ero Hämeenlinnan ankkuriin ja tuttuun kilpakumppaniin Laura Monoseen alkoi kasvaa entisestään.

– Oli tosi rentoa hiihtoa, ja oli helppo jatkaa voittoon, kun ero kasvoi koko ajan. Ei tarvinnut edes hiihtää ihan maksimia, Kyllönen vahvisti.

