Reformipuolueen Kaja Kallas ryhtyy muodostamaan Viroon uutta hallitusta

Virossa presidentti Kersti Kaljulaid on antanut reformipuolueen johtajalle Kaja Kallakselle hallitustunnustelijan tehtävän, kertoo BNS-uutistoimisto. Kallaksella on nyt kaksi viikkoa aikaa muodostaa hallitus ja saada sille parlamentin, riigikogun, tuki.

Yksittäiset poliitikot ovat paljastaneet jo aiemmin, että uuden hallituksen muodostamisesta ryhtyvät neuvottelemaan parlamentin kaksi suurinta ryhmää eli reformipuolue ja keskustapuolue.

Viron hallitus kaatui, kun pääministeri Jüri Ratas kertoi eroavansa. Ratas ilmoitti myöhemmin, ettei aikaisempi keskustapuolueen, Isänmaa-puolueen ja Ekre-puolueen hallitusyhteistyö enää jatku.

Eron taustalla ovat keskustapuolueeseen kohdistuvat korruptioepäilyt, jotka liittyvät Tallinnan sataman uuteen Porto Franco -kauppakeskukseen ja sen rahoitukseen.

Keskustapuoleen Ratasta itseään ei epäillä mistään laittomuuksista.

Reformipuolue nousi Viron 2019 vaaleissa 101-paikkaisen riigikogun selvästi suurimmaksi ryhmäksi 34 kansaedustajalla. Puolue jäi kuitenkin lopulta ulos hallituksesta, joka muodostettiin toiseksi suurimman ryhmän keskustapuolueen johdolla.

Viron hallituksen taivalta ovat sävyttäneet toistuvat skandaalit, jotka ovat liittyneet oikeistopopulistisen ja kansallismielisen Ekre-puolueen toimintaan. Puolueen johtaja Mart Helme joutui lopulta eroamaan sisäministerin paikalta kyseenalaistettuaan Viron tärkeimmän liittolaisen Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen.

Aiemmin Helme on sanonut Viron valmistelevan turvallisuuspolitiikkaansa b-suunnitelmaa Naton ongelmien varalle. Hän on myös tokaissut, että Viron homoseksuaalit voisivat muuttaa Ruotsiin.

Mart Helmen poika Martin Helme toimi hallituksessa valtiovarainministerinä.

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: