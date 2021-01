Rene Fasel selvitti sveitsiläismedialle tapaamistaan Lukashenkan kanssa – ”Se näytti hieman tyhmältä”

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Faselin ja Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukashenkan tapaaminen on herättänyt runsaasti keskustelua ja hämmennystä viime päivinä. Kaksikko keskusteli maanantaina Minskissä ensi kevään MM-kisojen kohtalosta, ja tiistai-iltana sveitsiläinen kiekkopomo Fasel joutui selvittämään tapaamiseen liittyviä kysymyksiä maansa tv-kanavan SRF:n haastattelussa.

Tapaamisessa hämmensi erityisesti Faselin ja Lukashenkan lämminhenkinen halaus, joka tallentui kameroille ja pöyristytti suurta osaa globaalia urheiluväkeä. SRF kysyi Faselilta, oliko halaus virhe.

– Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Matkan tavoitteena oli pitää tärkeä keskustelu Lukashenkan kanssa MM-kisoista. Meillä on ollut hyvä suhde 20 vuoden ajan – olemme pelanneet jääkiekkoa yhdessä ja olleet paljon yhteyksissä, Fasel sanoi.

MM-kisojen järjestäminen Minskissä on herättänyt suurta vastustusta maan ihmisoikeustilanteen takia. Osa kiekkomaista on kertonut harkitsevansa myös kisojen boikotointia, mikäli MM-kiekko viedään Valko-Venäjälle.

Fasel kertoi, että halusi saada jotain hyvää aikaan erityissuhteellaan Lukashenkan kanssa. Hän sanoi, että MM-kisat voisi tarjota mahdollisuuden sovintoon Valko-Venäjän hallituksen ja opposition välillä.

– Olen pahoillani, jos tämä tulkitaan niin, että hyväksyisin Valko-Venäjän tapahtumat ja sorron. Se näytti hieman tyhmältä, ja olen asiasta hämilläni.

Fasel muistutti SRF:lle, että IIHF:llä ja Valko-Venäjällä on sopimus kisojen järjestämisestä.

– Jos kisat peruutettaisiin, muuttaisiko se mitään Valko-Venäjällä? Ei varmasti. Lukashenka sanoi, että hän oli valmis pitämään uudet vaalit. Keskustelimme ja yritin saada aikaiseksi jotain hyvää. Täytyy tunnustaa, että leikin Minskissä tulella ja paloinkin vähän.

”Pää on pikkuhiljaa kääntynyt”

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi tiistaina Yle Urheilulle, että liiton kanta on kääntymässä siihen, ettei kevään miesten MM-turnausta järjestetä Valko-Venäjällä. Kummola arvioi, että Faselinkin ”pää on pikkuhiljaa kääntynyt”, sillä kansainvälinen paine sveitsiläisjohtajaa kohtaan kasvaa kasvamistaan.

Turnauksen toinen kaavailtu isäntä on Latvia ja sen pääkaupunki Riika.

– Ensi viikolla varmaan teemme töitä, ja sitten olemme yhteydessä osanottajamaihin. 27. tammikuuta on varmasti se päivä, jolloin meillä on joka tapauksessa kokous. Silloin pitää saada päätöksiä aikaiseksi. Tämä näyttää aika positiiviselta tällä hetkellä, Kummola kertoi Ylelle viitaten siihen, ettei kisoja vietäisi Valko-Venäjälle.

