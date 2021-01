Rokotekehittäjä Biontech kiirehtii kasvattamaan tuotantoaan Euroopassa

Saksalainen rokoteyhtiö Biontech kiirehtii tuotantonsa kasvattamista Euroopassa, koska muiden koronarokotteiden hyväksyntä on edennyt odotettua hitaammin. Biontechin ja amerikkalaisen Pfizerin rokote oli ensimmäinen, joka sai käyttöluvan Euroopassa. Lupa myönnettiin juuri joulun alla.

Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on hyväksytty jo myös Modernan tai Oxfordin ja AstraZenecan rokotteet. EU:ssa päätöksenteko ei ole ollut yhtä nopeaa.

Rokottamisen hidas tahti on herättänyt kritiikkiä monissa Euroopan maissa. EU on tilannut Biontechin ja Pfizerin rokotetta 300 miljoonaa annosta.

STT