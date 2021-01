AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotteelle haetaan EU:n hyväksyntää, päätös ehkä vielä tässä kuussa

Lääkeyhtiö AstraZeneca ja Oxfordin yliopisto ovat jättäneet virallisen hakemuksen koronarokotteensa hyväksymisestä, kertoo Euroopan lääkevirasto (EMA).

Päätös rokotteen mahdollisesta hyväksymisestä voi tulla vielä kuluvan kuun aikana, virasto arvio. Se on aikaisemmin ilmoittanut, että aikataulu riippuu tutkimustiedosta ja arvioinnin edistymisestä.

– Päätös voidaan ilmoittaa 29. tammikuuta edellyttäen, että rokotteen laadusta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta toimitetut tiedot ovat riittävän vankkoja ja riittäviä, viraston tiedotteessa sanottiin.

EMAn mahdollisen hyväksynnän jälkeen asia siirtyy Euroopan komission käsittelyyn.

EU ja EMA toimivat kovan paineen alla, sillä koronavirus ja sen uudet mutaatiot leviävät erittäin nopeasti Euroopassa, ja monien maiden terveydenhuollon kapasiteetti on loppumassa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Euroopassa yli 620 000 ihmistä.

WHO: Rokotukset eivät tuo laumaimmuniteettia vielä tänä vuonna

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, ettei laumaimmuniteettia uutta koronavirusta vastaan saavuteta rokotuksilla vielä tänä vuonna. Tartuntojen määrät kasvavat kaikkialla, ja etenkin Euroopassa virusrajoituksia on jouduttu kiristämään koko ajan, vaikka rokotukset onkin aloitettu.

WHO:n johtavan tutkijan Soumya Swaminathanin mukaan turvaetäisyyksien pitäminen, käsien pesu ja kasvomaskien käyttämien tulevat olemaan tärkeitä varotoimia vielä pitkään.

Asiantuntijat ovat huolissaan myös uusien virusvarianttien erittäin nopeasta leviämisestä. Esimerkiksi Britanniassa avattiin maanantaina seitsemän uutta keskusta joukkorokotuksia varten, koska maan sairaalat alkavat olla ääriään myöten täynnä koronapotilaita.

– Seuraavat viikot tulevat olemaan kaikkein vaikeimpia tämän pandemian aikana sairaanhoidon tarpeen kannalta, kiteytti maan terveyspalvelujen johtoon kuuluva Chris Whitty.

STT

