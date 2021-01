Ruotsin koronakuolemia saattaa olla oletettua vähemmän

Suomessakin kauhistellut Ruotsin koronakuolleisuusluvut eivät ehkä ole aivan niin synkkiä kuin on luultu. Aiempiin vuosiin verrattuna viime vuoden ylikuolleisuus maassa jää tuhansien päähän ilmoitetusta koronakuolleiden määrästä.

Tiistaista perjantaihin joka viikko kuolleisuudesta raportoivan kansanterveysviranomaisen (FHM) mukaan Ruotsissa oli rekisteröity viime vuoden loppuun mennessä 9 309 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. FHM:n kuolintilastoon päätyvät kuitenkin kaikki henkilöt, jotka kuolevat 30 päivän kuluessa koronadiagnoosista.

Toisenlaista kuvan tilanteesta antaa kokonaiskuolleisuus. Tilastokeskus SCB:n alustavien tilastojen mukaan Ruotsissa kuoli viime vuonna kaikkiaan 97 164 ihmistä, mikä on 6 202 enemmän kuin neljän edeltävän vuoden kokonaiskuolleisuuden keskiarvo.

– Hieman huolimattomasti voisi sanoa, että he olisivat elossa ilman covid-tautia, sanoo väestötilastotieteilijä Linus Garp SCB:stä

Hän korostaa tilaston olevan vielä alustava, ja viiveen vuoksi viime vuonna kuolleiden määrä noussee vielä 300-700:lla ennen kuin luvut ovat lopullisia. Ylikuolleisuus näyttäisi kuitenkin viittaavan siihen, että koronakuolemia saattaa olla ehkä noin 3 000 vähemmän kuin kansanterveysviranomaisen tilastossa.

Näinkin ollen koronaan kuolleiden määrä olisi toki Ruotsissa yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna.

STT