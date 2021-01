Ruotsin koronakuolemien määrä nousi reilusti, tartunnat ylittivät puolen miljoonan rajan

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyjen kuolemantapausten määrä on lisääntynyt 234:llä. Epidemian alusta saakka koronakuolemia on kirjattu yhteensä nyt jo vajaat 9 700:aa ja virustartuntoja yli puoli miljoonaa kappaletta.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsissa on annettu tähän mennessä noin 80 000 rokotusta, mikä on noin puolet maahan toimitetusta rokotteiden määrästä. Tegnell arvioi lähiviikkojen olevan kriittisiä sen suhteen, miten tautitilanne maassa kehittyy.

