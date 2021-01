Ruotsin hallitukselle lisävaltuuksia antava pandemialaki halutaan saada voimaan pikavauhtia jo viikonloppuna

Ruotsissa valtiopäivät on kutsuttu täksi viikoksi poikkeuksellisesti koolle käsittelemään uuden pandemialain säätämistä. Tilapäiseksi tarkoitettu laki on tarkoitus käsitellä pikavauhtia siten, että se astuisi voimaan jo ensi sunnuntaina.

Uuden lain on tarkoitus antaa maan hallitukselle enemmän valtuuksia puuttua muun muassa asiakasmääriin kaupoissa sekä osallistujamääriin tilaisuuksissa. Tarvittaessa se mahdollistaa joidenkin toimintojen, kuten kauppakeskusten sulkemisen kokonaan.

Kauppojen aukioloaikoja voidaan myös uuden lain myötä rajoittaa. Rajoituksia rikkovia yrityksiä tai yksityishenkilöitä voidaan rangaista sakolla.

Ruotsissa säädettiin tilapäinen koronalaki myös viime keväänä, mutta sitä ei käytetty kertaakaan. Tuolloin laki olisi velvoittanut hallitusta tuomaan uudet rajoitukset valtiopäivien käsittelyyn ”välittömästi”, mikä oli hallituksen mukaan tärkeä syy lain käyttämättä jäämiseen.

Uudessa laissa aikaa päätösten tuomiseen valtiopäivien käsittelyyn annetaan viikko.

Uuden lain mukaan myös alueelliset viranomaiset voivat määrätä rajoituksia, minkä toivotaan mahdollistavan koronatoimien paremman kohdistamisen. Laki kuitenkin edellyttää, että sen nojalla tehtävät toimet eivät rajoita kansalaisten elämää enempää kuin on välttämätöntä. Muualta Euroopasta tutut ulkonaliikkumiskiellot eivät ole Ruotsissa edelleenkään mahdollisia.

Uuden lain on määrä olla voimassa syyskuun loppuun saakka.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu epidemian alusta saakka jo yli 8 700. Uusista kuolemista ja tartunnoista ei tiedoteta Suomen tapaan joka päivä. Seuraava päivitys tilanteeseen on luvassa ilmeisesti huomenna tiistaina.

