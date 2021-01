Sakeaa lumisadetta luvassa etelään ja länteen – ajokeli suuressa osassa maata huono tai erittäin huono

Runsaita lumisateita ja voimakkaita tuulia mukanaan tuova matalapaine on saapunut yöllä maan etelä- ja länsiosaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuuli kinostaa lunta, ja Lounais-Suomessa puihin kertyy paikoin nuoskaista tykkylunta.

Päivän aikana kaikkein runsainta lumisade on Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella, jossa voi tulla noin 20-30 senttiä lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman STT:lle.

Huomenna runsaita lumisateita tulee enää Uudellamaalla. Jos huomisenkin sateet ottaa huomioon, voi kokonaiskertymä olla ainakin Uudellamaalla yli 30 senttiä.

Varsinais-Suomessa ei huomenna sen sijaan enää juuri ole isoja sateita odotettavissa, mutta kolmekymmentä senttiä voi tulla sen sijaan täyteen jo tänään, Bergman kertoo.

Idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa.

Raideliikennettä supistetaan pääkaupungissa

Tänään raideliikennettä supistetaan lumentulon takia lähinnä pääkaupungin lähiliikenteessä.

Maanteillä ajokeli on tänään huono tai erittäin huono suuressa osassa maata lumisateen sekä lumisten ja liukkaiden tienpintojen takia.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ajokeli on muuttunut erittäin huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi, Tieliikennekeskus varoittaa. Sen mukaan Etelä- ja Länsi-Suomessa ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi aamun aikana.

Bergmanin mukaan Uudellamaalla on erittäin huono ajokeli aina huomiseen saakka. Lumisade jatkuu sakeana. Illalla tuuli kääntyy merelle päin, niin lumisateita ei pitäisi enää tulla, jolloin tilanne olisi ohitse myös Uudenmaan alueella.

Edellä mainittujen rannikkoalueiden lisäksi erittäin huonoa ajokeliä on myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Huonoa ajokeliä on myös muualla maassa ja ajokelivaroituksilta välttyvät lähinnä maan pohjoisosat sekä Kuusamo, Kainuu, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Kaikilla merialueilla on tänään voimassa varoituksia kovasta tuulesta ja etenkin Selkämerellä on myrskyä. Selkämerellä Ilmatieteen laitoksen varoitukset kertovat tuulennopeuksien nousevan jopa 24 metriin sekunnissa. Pohjanmaalla on myrskypuuskia maa-alueillakin.

Loppuviikosta purevaa pakkasta myös etelään

Pakkanen lähtee kiristymään erityisesti pohjoisesta käsin. Tänään maan pohjoisosissa pyöritään 10:n ja 20 pakkasasteen välimaastossa. Huomenna Lapissa on puolestaan kautta linjan reilusti yli 20 pakkasastetta ja paikoin liikutaan jopa noin 30 astetta pakkasella.

Lapin lisäksi myös maan itäosissa on varsin kylmää, ja ylihuomenna voidaan idässäkin olla paikoin 30 pakkasasteen tietämissä.

Matalapaineen väistyessä lämpötilat alkavat sukeltaa myös etelässä. Perjantaiaamuun mennessä pakkasta voi olla yli 20 astetta, kertoo Bergman.

Tänään ollaan kuitenkin Lounais-Suomessa vielä nollan tuntumassa ja muualla ollaan vähän pakkasen puolella.

Arttu Mäkelä, Mari Areva, Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

