Saksan CDU aloittaa johtajavalintaan huipentuvan puoluekokouksen – kristillisdemokraattien pitäisi löytää liittokansleri Merkelille varteenotettava seuraajaehdokas

Saksan hallitseva puolue kristillisdemokraatit (CDU) aloittaa tänään kaksipäiväisen etäpuoluekokouksensa. Kokous huipentuu huomenna lauantaina, kun kokousedustajat äänestävät CDU:lle uuden puheenjohtajan.

Illalla alkavassa kokouksessa puhuvat tänään muun muassa liittokansleri Angela Merkel ja väistyvä puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer.

Puoluekokous piti järjestää jo viime keväänä, mutta sitä jouduttiin lykkäämään useasti koronaepidemian takia. Tilanteen jatkuessa vaikeana kokous päätettiin lopulta järjestää virtuaalisena, ensimmäistä kertaa puolueen historiassa.

Puheenjohtajaksi on ehdolla kolme miestä: Saksan väkiluvultaan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet, liittopäivien ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen sekä politiikasta useita vuosia syrjässä ollut liikemies ja miljonääri Friedrich Merz.

Ehdokkaista Merz on ollut suosituin mielipidekyselyissä, joskin erot ehdokkaiden välillä ovat puoluekokouksen lähestyessä kaventuneet. Oikeistolaisen Merzin valinta merkitsisi CDU:lle todennäköisesti selkeintä linjanmuutosta.

Uusi puheenjohtaja on vahvoilla, kun CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU valitsevat myöhemmin keväällä yhteisen ehdokkaan seuraavaksi liittokansleriksi. Suosituin henkilö Merkelin seuraajaksi Saksan johtoon on tällä hetkellä CSU:n johtaja ja Baijerin pääministeri Markus Söder.

CDU/CSU on tällä hetkellä Saksan ylivoimaisesti suosituin puolue. Tilanne ehtii kuitenkin vielä muuttua ennen syyskuussa pidettäviä liittopäivävaaleja.

Seuraavaa liittokansleria ei valita vaaleissa vaan niiden jälkeen kokoontuvilla uusilla liittopäivillä.

STT