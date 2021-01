Salo lisää luonnon monimuotoisuutta viheralueilla, luonnonkasviniityistä hyötyvät myös pölyttäjät

Salon Viitanlaakson aluetta halkovan voimalinjan luonto muuttuu aiempaa monimuotoisemmaksi. Kaupungin viheraluetiimi aikoo perustaa alueelle niittyjä, joilla vaalitaan luonnonkasveja ja joita leikataan nykyistä nurmikkoa harvemmin.

– Koko voimalinjan aluetta ei muuteta, vaan tiettyjä kohteita, Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander selittää.

Voimalinjan alla on nyt hoidettu rehevä nurmikkoalue, jota on leikattu kasvukaudella säännöllisesti. Nikander sanoo, että koska alue on rehevää, ei riitä, että siellä yksistään harvennetaan niittoa. Perustettavia niittyjä varten tilalle vaihdetaan nykyistä köyhempi kasvualusta, jonne kylvetään luonnonkasvien seos.

Viitanlaakson alue nousi esimerkkikohteeksi, kun Osmo Friberg (kok.) teki valtuustoaloitteen niittylajien elinympäristön lisäämiseksi Salossa. Asiaa käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa, jossa muun muassa päätettiin, että luonnon monimuotoisuutta lisätään viheraluetiimin harkinnan mukaan sen hoitamilla viheralueilla.

Valtuustoaloitteessa oli myös mainittu tyhjät tontit, joiden niittämistä esimerkiksi Viitanlaaksossa esitettiin vähennettäväksi. Salon tyhjiä tontteja aiotaan kuitenkin jatkossakin hoitaa niittämällä, jotta ne eivät pusikoidu.

Viitanlaaksossa puuvartiset kasvit valtaisivat nopeasti elintilaa, mistä Nikander mainitsee esimerkiksi leikkikentän kohdan. Kun Viitanlaakson Kirsikkapuistoon perustettiin muutama vuosi sitten leikkikenttä, alueelle oli jo vahvasti levittäytymässä koivu.

Viheraluetiimi aikoo jatkossa lisätä avoimien viheralueiden osuutta muillakin hoitamillaan viheralueilla. Nikander sanoo, että yksi esimerkkikohde voisi olla Tupurissa Iltaruskonpuistossa.

Samalla kun kaupungin viheralueiden hoitoa muutetaan, siitä myös tiedotetaan alueen asukkaita.

Nikander sanoo, että asiasta voidaan tiedottaa esimerkiksi paikalla olevilla kylteillä. Muutostyöt saattavat herättää monenlaisia kysymyksiä, mutta työn tulos näkyy vasta myöhemmin muutaman kasvukauden jälkeen.

Ensimmäiseksi kaavaillussa kohteessa Viitanlaaksossa toimeen päästäisiin ensi vuonna ja muutos näkyisi muutaman vuoden kuluttua.

Miltä voimalinjan alueella silloin voisi näyttää?

– Ainakin kasvillisuus näyttäytyisi korkeampana, Nikander kuvailee.

Mitä alueella sitten kasvaisi, jää nähtäväksi. Nikander sanoo, että kasvupaikka on avoin ja sääolosuhteiltaan äärevä. Sää voi vaihdella hyvin kylmän ja lämpimän välillä.

Monipuoliset luonnonkasvit houkuttelevat pölyttäjiä, joten muutoksesta hyötyvät myös hätää kärsimässä olevat pörriäiset.

Muutoksesta on myös taloudellista hyötyä, vaikka perustamisesta koituukin ensin kuluja. Myöhemmin säästöä tulee kuitenkin siitä, että niittokerrat harvenevat.