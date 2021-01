Somerolla jäähallin ulkokaukalo luistelukuntoon ensimmäisenä – ladut odottavat vielä lisää lunta

Somerolla ensimmäisenä luistelukuntoon saadaan jäähallin pihalla oleva ulkojää. Someron jäähalliyhtiön toiminnanjohtaja Teemu Heinonen kertoo, että ulkokaukalon jäädytys aloitettiin sunnuntaina.

– Jos öisin on riittävästi pakkasta, voi kaukalo olla luistelukunnossa jo keskiviikkona.

Ulkokaukalon jää vaatii jäätyäkseen kunnon pakkasen, sillä sinne ajetaan vettä tankkiautolla.

– Vettä tulee kerralla niin paljon, että sen jäätyminen vaati kovemman kuin parin asteen pakkasen, Heinonen huomauttaa.

Viime talvena kaukaloon ei saatu jäätä lainkaan.

Someron kaupungin puolella oltiin maanantaina jäiden jäädytyksen suhteen lähtökuopissa.

– Ulkojäiden jäädytys aloitetaan tällä viikolla. Toiveissa on, että luistelemaan päästäisiin viikonloppuna, mutta kaikki riippuu pakkasista, Someron kaupungin maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola sanoo.

Kaupunki tekee Joensuun ja Kirkonmäen koulujen ulkokentät. Tänä vuonna jäädytetään pieni luistelurata myös Havuharjun pulkkamäen viereen. Aiemmin Havuharjulla ei ole ollut ulkojäätä.

– Perheet voivat pakata lapsille samalla luistimet mukaan, kun lähtevät pulkkamäkeen, Rinta-Paavola toteaa.

Keskustan ulkopuolella jäitä tehdään Pitkäjärven sekä Oinasjärven kouluille.

– Paransimme Pitkäjärven koulun kentän pohjaa, joten sinnekin saadaan nyt jää muutaman vuoden tauon jälkeen, Rinta-Paavola kertoo.

Somerniemellä ja Pitkäjärvellä jäädytyksen hoitavat paikalliset tekijät kaupungin korvausta vastaan.

Latujen tekoon ei Somerolla vielä maanantaina päästy. Kaupunki vastaa Rankkulan pururadan sekä Somerniemen ja Pitkäjärven laduista.

– Nopeimmin latua päästään tekemään varmasti keskustaan Rankkulaan. Siellä pohja on nyt tasainen ja hyvä, sillä pururadalle ajettiin syksyllä uusi puru. Lunta tarvitaan kuitenkin vielä muutama sentti lisää myös Rankkulaan, jotta latuja päästään ajamaan, Rinta-Paavola sanoo.

Rinta-Paavola huomauttaa, että innokkaimmat vapaan tyylin hiihtäjät ovat varmasti jo Rankkulassa käyneet kokeilemassa.

– Kun alla on tuore puru, on alusta liukas vapaaseen hiihtoon jo vähäiselläkin lumella.

Someron liikuntapaikkojen hoito siirtyi vuoden alussa Someron Liikunnalta kaupungille. Kaupungin liikuntakoordinaattori Saija Ahola muistuttaa, että kaupunki päivittää nettisivuilleen ajankohtaiset tiedot ulkojäiden ja latujen tilanteesta.

– Toivottavasti ne saadaan nopeasti kuntoon. Ulkojäät ja ladut ovat nyt entistä tärkeämpiä, kun sisäliikuntapaikat on suljettu, Ahola korostaa.