Kuntien ei pidä purkaa rajoitustoimia tässä vaiheessa, painottaa Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan uusi koronaviruksen muunnos aiheuttaa suurta huolta. Leviämisriskin uhka on ilmeinen, ja se on otettava vakavasti.

Uusi muunnos leviää selvästi nopeammin kuin aikaisemmat alatyypit. Ministeri painottaa, että on tärkeää, että leviämistä hillitseviin toimiin ryhdytään ennakoivasti ja riittävällä volyymillä.

– Kuntien ja alueiden on syytä jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä esitettyjä rajoitustoimia. Toimia ei pidä tässä vaiheessa purkaa, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että leviämisvaiheen toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikilla leviämisvaiheen alueilla.

Kunnan on myös esimerkiksi huolehdittava terveysturvallisuuden varmistamisesta alueensa rajanylityspaikoilla. Se tarkoittaa muun muassa riittävän testaamisen turvaamista. Valtio korvaa Kiurun mukaan tästä aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Hallitus neuvotteli eilen illalla useita tunteja koronatilanteesta ja uusista rajoituksista.

Matkustussuosituksia kiristetään

Kiurun mukaan hallitus linjasi, että sisäministeriö valmistelee esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi muuntoviruksen leviämisen estämiseksi ja ulkoministeriö valmistelee matkustussuositusten kiristämisen.

Lisäksi ulkoministeriö aloittaa matkustussuositusten jatkuvan päivittämisen THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

– Tämän lisäksi STM ja muut ministeriöt valmistelevat esityksen muista tarvittavista lisätoimenpiteistä muuntoviruksen leviämisen estämiseksi ensi viikon neuvotteluihin.

Uusia koronatartuntoja 258

Uusia koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 258, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen. Puumalaisen mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisen 14 päivän ajalta on noin 64 sataatuhatta asukasta kohti.

Puumalaisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Varsinais-Suomen alueella koronatapausmäärät ovat olleet laskussa joulun jälkeen. .

Koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut, kertoo STM tiedotteessaan. STM kiinnittää huomiota siihen, että uusia koronavirustartuntoja on Suomessa yhä paljon, ja lisäksi koronatesteihin hakeudutaan entistä harvemmin.

Eniten koronatartuntoja todetaan yhä nuorissa ikäluokissa sekä työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marraskuussa, mutta se kehitys näyttää pysähtyneen.

Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on 11 prosenttia ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus on kolme prosenttia kaikista tartunnoista.

Modernan rokotetta toimitetaan ensisijaisesti Lappiin

THL:n Taneli Puumalainen kertoi, että yhdysvaltalaisyhtiö Modernan koronavirusrokotetta toimitetaan ensisijaisesti Lappiin. Modernan rokotetta on helpompi käsitellä kuin Pfizerin ja Biontechin rokotetta, jota on säilytettävä -70 asteessa.

Modernan rokotteen ensimmäistä 5 000 annoksen toimitusta odotetaan Suomeen tällä viikolla.

Yli 80 prosenttia tehohoitohenkilöstöstä on rokotettu Suomessa, ja yhteensä Suomessa on annettu yli 50 000 rokotusta.

Sanna Nikula, Ville Väänänen

STT

