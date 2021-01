STM: Koronatartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä laskenut

Koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on laskenut, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan. STM kiinnittää huomiota tiedotteessa siihen, että uusia koronavirustartuntoja on Suomessa yhä paljon, ja lisäksi koronatesteihin hakeudutaan entistä harvemmin.

Eniten koronatartuntoja todetaan yhä nuorissa ikäluokissa sekä työikäisillä aikuisilla. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista kasvoi marraskuussa, mutta se kehitys näyttää pysähtyneen.

Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on 11 prosenttia ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus on kolme prosenttia kaikista tartunnoista.

STT