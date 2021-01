Suomeen tänä vuonna kaksi MM-rallia, Rovaniemi korvaa helmikuussa Ruotsin rallin

Suomi isännöi tänä vuonna kahta MM-rallia. Helmikuussa Rovaniemellä järjestettävä kilpailu korvaa Ruotsin MM-rallin, joka ilmoitti kisan peruuntumisesta joulukuussa.

Toinen Suomessa ajettava MM-osakilpailu on kesän Jyväskylän ralli.

Rovaniemen MM-ralli on suunniteltu ajettavaksi kolmipäiväisenä 26.-28. helmikuuta ja kymmenen erikoiskokeen mittaisena.

– Olemme ylpeästi mukana tuomassa Arctic Rally Finlandia Rovaniemelle. Arktinen olosuhde, lumi ja jää luovat MM-rallille ainutlaatuiset kilpailuolosuhteet. Kaupunkimme on mukana tapahtuman järjestämisessä kaikin mahdollisin keinoin, rakentaen laadukkaat puitteet ja tarjoten urheiluelämyksen, joka on omaa luokkaansa, Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala sanoi tiedotteessa.

STT

