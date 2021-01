Suomessa on havaittu yhteensä 17 muuntunutta koronavirustartuntaa

Suomessa on havaittu 17 muuntunutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartunnoista 14 uusinta on löydetty tuoreissa laboratoriotutkimuksissa. Aiemmat kolme tartuntaa raportoitiin viime viikolla.

Tapaukset liittyvät pääosin Britanniassa tai muualla ulkomailla matkustukseen aikavälillä 7.-20. joulukuuta, ja sairastuneista kaikilla on todettu Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi virusmuunnos.

Tartunnoista viisi on todettu sairastuneiden perheenjäsenillä, jotka ovat olleet karanteenissa.

Myös yhteensä 14 sairastuneiden kanssa samassa taloudessa asuvaa tai lähipiiriin kuuluvaa on todettu koronapositiivisiksi. Viruksen tyypin tarkempi tutkimus on vielä kesken. Lisäksi osa lähikontaktien testeistä on vielä valmistumatta.

Kaikki uudet tapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Britanniassa ja Etelä-Afrikassa joulukuussa havaittu uusi koronavirusmuunnos voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Ei ole kuitenkaan osoitusta, että se aiheuttaisi vakavamman sairastumisen.

Koronavirusrokotteen arvioidaan suojaavan myös muuntuneen viruskannan aiheuttamalta taudilta.

Aiemmin Suomessa on todettu kaksi Britanniasta ja yksi Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta.

Saila Kiuttu, Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: