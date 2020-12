Suomi ottaa Pohjoismaiden ministerineuvoston johtoonsa täksi vuodeksi – ohjelmassa huoltovarmuuden parantaminen, ilmastonmuutos ja Ahvenanmaan juhlavuosi

Suomi aloittaa tänään vuoden mittaisen puheenjohtajakautensa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Puheenjohtajuusvuoden ohjelmassa näkyy päättyneen koronavuoden vaikutus. Suomi on ottanut yhdeksi tavoitteeksi tiivistää pohjoismaista yhteistyötä huoltovarmuuden alalla.

Kaudella aloitetaan tutkimushanke, jossa selvitetään Pohjoismaiden välisten maahantulorajoitusten yhteiskunnallisia vaikutuksia pandemian aikana.

Lisäksi ohjelmassa näkyvät keskeisenä teemana ilmastotoimet. Toinen teema on Ahvenanmaa, jonka itsehallinto viettää satavuotisjuhliaan vuosina 2021-22.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli Suomen ohjelmaa lokakuussa, kun Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto kokoontui.

– Pandemia on yksi esimerkki siitä, että emme pysty ratkaisemaan globaaleja haasteita yksin. On järkevää etsiä yhdessä keinoja varautua tulevaisuuden kriiseihin, Marin sanoi.

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist (r.) sanoi Suomen panostavan erityisesti rajaesteiden purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

STT

