Suuryritykset ovat varautuneet pitkään matalan kasvun aikaan, mutta ovat valmiita investoimaan nopeasti kysynnän noustessa, ilmenee OP:n tutkimuksesta

Suuryritysten investointihalukkuus on laskenut, mutta yritykset ovat valmiina reagoimaan nopeasti, kun kysyntä nousee, ilmenee OP:n suuryritystutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi 240 henkilöä yhteensä 161 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä syksyllä 2020.

Tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia suuryrityksistä kertoo valmistautuneensa pitkäaikaiseen matalan kasvun aikaan. Kansainvälisillä markkinoilla yritykset uskovat keskimäärin 0,7 prosentin kysynnän kasvuun, kun Suomen markkinoilla kysynnän kasvua ei edes odoteta. Samalla vahvasti toimintaansa laajentavien suuryritysten osuus on pudonnut kahdessa vuodessa 24 prosentista 19 prosenttiin.

Aiempiin tutkimusvuosiin verrattuna suuryritysten arviot tulevista investoinneista ovat laskeneet selvästi. Vaikka investointihalukkuus on heikentynyt, lähes 85 prosenttia suuryrityksistä sanoo olevansa valmis tekemään investointeja nopealla aikataululla, jos kysynnän ennustetaan kasvavan.

– Koronapandemiasta syntyneet haasteet heijastuvat yritysten vuotta 2021 koskeviin valintoihin. Esimerkiksi investointikyvykkyyttä löytyy, mutta investointien painoarvo on selvästi heikompi kuin edellisvuosina. On kuitenkin positiivista, että koronavuosi on valmentanut yrityksiä toimimaan yhä ketterämmin ja etsimään uusia kasvualueita, sanoo Katja Keitaanniemi, OP Yrityspankin toimitusjohtaja tiedotteessa.

70 prosenttia lanseerannut uusia palveluita

Valtaosa vastaajista arvioi, että yrityksen reaktionopeutta on kasvatettu selvästi tavallista korkeammalle tasolle.

Lähes 70 prosenttia vastaajayrityksistä kertoo lanseeranneensa poikkeusolojen aikana normaalia enemmän uusia palveluja, ja 40 prosenttia on laajentanut toimintaansa uusille markkinoille.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen suuryritystutkimukseen. OP-ryhmä teki tutkimuksen Aalto-yliopiston professorien perustaman NIBS-ajatushautomon kanssa.

STT