Tallinkin laivoilla matkustavia testataan koronaviruksen varalta viikonloppuna – toiveena on estää viruksen ärhäkämmän brittimuunnoksen leviäminen

Tallinkin laivoilla tehdään tänä viikonloppuna koronatestejä matkustajille, yhtiö kertoo.

Koronatestausta tarjotaan vain Tallinnasta Helsinkiin saapuville matkustajille. Testi on matkustajille vapaaehtoinen ja maksuton. Testauksen toteuttaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi matkustajille tarjotaan haluttaessa ilmaista terveysneuvontaa.

Koronatestauksia tehdään Star- ja Megastar-aluksilla, ja ne käynnistyvät tänään Star-aluksen matkustajien testaamisella.

Koronatestaamisen taustalla on THL:n suositus testata kaikki maahan saapuvat matkustajat, jotta ärhäkämmin tarttuvan koronaviruksen brittimuunnoksen leviäminen saataisiin estettyä. Testaukseen osallistuvat matkustajat saavat testituloksen 1-3 päivän kuluessa tekstiviestinä. Tällä hetkellä tuloksen saa keskimäärin alle vuorokaudessa.

Testausta on kokeiltu jo aiemmin satamissa olevilla terveysneuvontapisteillä, mutta vain muutamat matkustajat ovat halunneet mukaan koronatestaukseen.

Virossa koronan ilmaantuvuus korkeissa luvuissa

Viron koronatilanne on huonontunut viime kuukausina voimakkaasti verrattuna etenkin kevääseen, jolloin tartuntaluvut pysyivät maassa varsin alhaisina. Reilun miljoonan asukkaan maassa oli torstaina todettu 35 621 tartuntaa.

Viron koronakartan mukaan maan ilmaantuvuusluku on peräti 574 tartuntaa 100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana. Suomessa vastaava lukema oli torstaina noin 64.

https://koroonakaart.ee/et

Sanna Raita-aho

STT

