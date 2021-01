Talousvaikuttaja Christer Gardell haukkuu Ruotsin koronatoimet: ”Umpisurkeaa”

Ruotsalainen talousvaikuttaja Christer Gardell arvostelee kovin sanoin kotimaansa toimia koronaviruspandemian hoidossa.

Gardell sanoo uutistoimisto TT:n haastattelussa, että Ruotsin koronastrategia on teoriassa ollut täysin oikea. Gardellin mukaan ikäihmisiä ja riskiryhmiä on suojeltava, mutta samalla talous on pyrittävä pitämään mahdollisimman avoimena.

Gardellin mukaan strategiassa on kuitenkin tärkeintä, että se toimeenpannaan tehokkaasti. Siinä Ruotsi on hänen mielestään epäonnistunut pahasti.

Hän antaa Ruotsin koronastrategian toteutukselle arvosanan F eli hylätyn arvosanan.

– Mielestäni se on ollut umpisurkeaa, Gardell sanoo TT:lle.

Gardellin mukaan Ruotsin huono valmius koronaviruksen kohtaamiseen, vuosikymmenten pandemiavaroituksista huolimatta, oli ensimmäinen järkytys.

– Ei ollut maskeja, ei vaatteita. Alussa oli täysi paniikki.

Toinen järkytys tuli Gardellin mukaan silloin, kun vanhuksia ja riskiryhmiä olisi pitänyt suojella koronalta. Hänen mukaansa vaikutti siltä, ettei vanhusten suojelemiseksi ollut mitään suunnitelmaa. Hän kuvailee, että viime keväänä tartunnoilla oli ”moottoritie suoraan koko vanhustenhuoltoon”.

Gardellin sijoitusyhtiö Cevian Capital hallinnoi runsaan 13 miljardin euron sijoitusvarallisuutta. Cevian on muun muassa Nordea-pankin kolmanneksi suurin omistaja noin neljän prosentin osuudella. Lisäksi Gardell on kaivoslaitteita valmistavan Metso Outotecin hallituksen jäsen.

