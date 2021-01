Tanska pohtii toisen koronarokotepiikin viivyttämistä

Tanskan viranomaiset aikovat tutkia, voiko Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen toisen pistoksen antamista viivästyttää 12 viikkoon suositellun kolmen viikon sijasta, kertoo Tanskan radio. Näin vähäinen määrä rokotetta saataisiin riittämään suuremmalle määrälle ihmisiä.

Britannia on jo tehnyt vastaavan päätöksen.

– Asiasta on järkevää aloittaa keskustelu. Toistaiseksi toimimme kuitenkin virallisten suositusten mukaan, koska silloin tiedämme, mitä teemme ja meillä on kaikki asiaan liittyvät dokumentit, perusteli Statens Serum Institut -laitoksen (SSI) johtaja Henrik Ullum.

Ullumin mukaan SSI seuraa nyt tarkasti sitä, millaisia vaikutuksia toisen pistoksen siirtämisestä on Britanniassa ja toimii sen mukaan.

Britannian viranomaisten mukaan jo ensimmäinen rokotepiikki antaa hyvän suojan vakavalta taudilta, eikä tehosterokote paranna lyhyellä aikavälillä merkittävästi suojaa.

Rokotevalmistajat ovat vastustaneet suunnitelmaa. Niiden mukaan rokotteen teho on testattu vain kahdella rokotekerralla, joten ne eivät voi taata yhden rokotepiikin antamaa suojaa.

Britannia valmistautuu kiristämään rajoituksia

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo valmistautuvansa siihen, että koronarajoituksia joudutaan edelleen kiristämään tulevina viikkoina.

– Voi hyvin olla, että joudumme tulevina viikkoina monissa osissa maata tekemään asioita, jotka ovat entistä raskaampia, Johnson sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Pääministerin mukaan vanhempien tulisi kuitenkin panna lapsensa kouluun heti joululoman päätyttyä.

– Ymmärrän, että ihmiset ovat turhautuneita ja huolestuneita, mutta minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö koulut olisi turvallisia, Johnson sanoi.

Opettajien ammattijärjestön johtaja Paul Whiteman kehotti hallitusta kuitenkin viivyttämään koulujen avaamista joululoman jälkeen, jotta koulut saadaan varmasti turvallisiksi.

– Olemme toki samaa mieltä kaikkien kanssa siitä, että koulu on lapsille paras paikka. Sinne mekin heidät haluamme, mutta haluamme, että paluu on kestävällä pohjalla, Whiteman sanoi.

Britanniassa rekisteröitiin liki 58 000 uutta koronatartuntaa lauantaina, mikä on suurin määrä koko pandemian aikana. Terveysviranomaiset pelkäävät, että sairaaloiden vuodepaikat loppuvat vuodenvaihteessa, joka on muutenkin vuoden kiireisintä aikaa.

