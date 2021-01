Thai Profit pokkasi Talvimaljan keulapaikalta – vuoden ensimmäiset lauantairavit ravattiin maan pääradalla Vermossa

Lauantai-illan rahakkaimmassa lähdössä, Talvimaljassa, nähtiin odotettu kaksintaisto, kun alkumetreillä sähäkästi keulapaikalle kiihtynyt Thai Profit pyrki pitämään rinnalla ravanneen Don Williamsin takanaan.

Saarijärvellä talliaan pitävän Kimmo Aholan valmentama Thai Profit teki hienon kauden viime vuonna ja kasasi kaikkiaan 12 voittoa. Uusi vuosi käynnistyi samoissa merkeissä, kun Santtu Raitalan ohjastama hevonen onnistui lyömään voimistaan tunnetun Don Williamsin varsin hallitusti.

– Siinä oli tosi nopea hevonen sisäpuolella (Target Kronos), mutta usein kiihdytys on siitä kiinni, miten hevosella askeleet osuvat kohdalleen. Thai Profitilla ne osuivat tänään tosi hyvin, viime vuonna ajajaliigan voittanut Raitala sanoi.

– Loppukurvissa se irtosi tosi kivan tuntuisesti. Thai Profitissa on monta hyvää puolta. Se on nopea kiihdyttäjä ja tosi kiva ajaa. Se rauhoittuu hyvin kuskin haluamaan vauhtiin.

Aholan valmennettava kuittasi Talvimaljan voitosta 10 000 euron ykköspalkinnon. Lähtö toimi myös Kavioliigan osakilpailuna.

Arkenttiina palasi voittokantaan

Suomenhevosten suurimman palkinnon vei Teemu Okkolinin ohjastama ja valmentama Arkenttiina, joka hallitsi niin ikään lähdön tapahtumia keulapaikalta.

Viime kesänä peräti viiden ykkössijan voittoputken tehtaillut tamma palasi voittokantaan juuri niin hyvällä esityksellä kuin valmentaja osasi odottaa.

– Tosi hyvä suoritus. Hevonen pyöritteli korviaan vielä maalisuoralla. Tässä hevosessa on tosi paljon varaa.

Harri Koivusen valmennustalliin napsahti kaksoisvoitto enintään 110 000 euroa tienanneiden lämminveristen kisassa.

Johtavan takaa juuri oikeaan aikaan tilaa saanut Juiceman spurttasi lujaa ykköseksi ja toiseksi kirinyt North Lexus täydensi turkulaistallin menestyksen.

Viime vuosina Vermon ajajaliigaa hallinnut Ari Moilanen aloitti vuoden vakuuttavasti kerättyään kaksi voittoa. Ykkössijat tuoneet hevoset olivat Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Dickson Shadow ja Antti Veteläisen treenaama Astrum.

Joni Eriksson

STT

Kuvat: