THL: Suomessa 324 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 324 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 3 477, mikä on 511 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koko pandemian aikana tartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä 39 335.

THL kertoo myöhemmin päivällä muun muassa koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän. Tiistaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli yhteensä 602.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on koko maassa noin 64. Selvästi tämän alle päästään useassa maakunnassa. Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on alle kymmenen. Ilmaantuvuusluku ylittää sadan toistaiseksi enää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa.

Keski-Pohjanmaa siirtyy perustasolle, Kainuu kiihtyy

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi tänään, että alue siirtyy koronaviruksen perustasolle. Soite kuitenkin pitää voimassa nykyiset kokoontumisrajoitukset helmikuun puoliväliin asti, eikä esimerkiksi yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksien järjestämistä suositella.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä ja kunnat ovat puolestaan todenneet Kainuun siirtyneen kiihtymisvaiheeseen. Viikonlopun ja alkuviikon aikana alueella on todettu 22 tartuntaa. Kainuun kaikki tartunnat on kuitenkin pystytty jäljittämään, eikä sairaanhoidon tarve alueella ole lisääntynyt.

Alueella pidetään voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston linjaama 20 hengen kokoontumisrajoitus sekä suositellaan, että yli 12-vuotiaat käyttäisivät maskia kaikissa tilanteissa, jossa lähikontaktia ei voida välttää.

Mika-Matti Taskinen

STT

