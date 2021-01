THL: Suomessa on todettu 168 uutta koronavirustartuntaa – eniten tapauksia yhä 20-39-vuotiailla

Suomessa on todettu 168 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu noin 3 600, kun niitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin noin 5 500. Kahden viikon aikana ilmoitettujen tartuntojen kokonaismäärä on siis pudonnut noin 1 900 tapauksella.

Viimeisen viikon tartuntaluvut ovat edelliseen viikkoon nähden pienentyneet selvästi vähemmän, vain 20 tapauksella. Viruksen leviäminen on siis hidastunut lähiaikoina vähemmän kuin joulukuun korkeista luvuista alas tultaessa.

Viimeisten kahden viikon aikana valtaosa tapauksista on todettu 20-39-vuotiailla, joilla tartuntoja on havaittu noin 1 400. Suurin osa tartunnoista on todettu samassa ikäryhmässä myös koko pandemian aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on kahden viikon aikana ollut noin 67 tapausta sataatuhatta asukasta kohden, kun edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli noin 97. Viruksen ilmaantuvuus on edelleen korkeinta Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa tautitapauksia on todettu noin 120 per satatuhatta asukasta.

Pienintä viruksen ilmaantuvuus on ollut viime viikkoina Kainuussa (noin 6) sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla (noin 8 kummassakin).

Tapio Pellinen

STT

Kuvat: