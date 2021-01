Suomessa 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta – tartuntoja 200 lisää

Suomessa on todettu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tilannekatsauksessaan maanantaina. Uusia tartuntoja raportoitiin 200.

Sairaalahoidossa on koko maassa 166 ihmistä, joista 32 tehohoidossa.

Eniten potilaita on Hyksin erityisvastuualueen sairaaloissa, yhteensä 89.

Rokotteiden määrä ei ole THL:n rokotusrekisterissä ajan tasalla, koska tiedot tarkentuvat takautuvasti. Jo viime viikon lopulla THL arvioi, että rokotteita on annettu lähes 20 000. Virallisessa rokotusrekisterissä annoksia oli maanantaina kirjattu vasta 14 196.

Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 653, mikä on 374 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu 1 871. Luku on 89 enemmän kuin edeltävän viikon aikana. Tuolloin tapauksia oli 1 782.

Muunnoksia löytyy lisää

Koronavirusmuunnoksen aiheuttamia uusia tapauksia on todettu 29. Havaituista uusista tapauksista 28 on Britannian muunnosta ja yksi Etelä-Afrikan. Kaiken kaikkiaan muuttuneen viruksen aiheuttamista tapauksista kaksi on Etelä-Afrikan muunnosta ja 47 Britannian.

Uusista tapauksista 18 on todettu 20. joulukuuta jälkeen Suomeen saapuneilla henkilöillä. Matkustajat ovat tulleet muun muassa Britanniasta, Ruotsista, Etelä-Afrikasta ja Tanskasta. Kolmen ihmisen tartunnan alkuperä on vielä selvityksen alla.

Aiemmin Suomessa on todettu muunnoksen aiheuttamia tapauksia yhteensä 20.

THL suosittaa, että Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen saapuvat ihmiset testattaisiin kahdesti.

Rokotukset käyntiin muun muassa Espoossa ja Porissa

Espoossa aloitetaan tällä viikolla hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön koronarokotukset, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Rokotukset alkavat myös Samarian infektioaseman, koronanäytteenoton ja ensihoidon henkilöstön osalta. Viime viikolla rokotettiin Espoon sairaalan henkilökuntaa.

Espoossa on noin 40 hoivakotia, joissa on asukkaita yhteensä noin 1 350. Kaupungin tavoitteena on, että he saavat vaaditut kaksi rokotetta tammi-helmikuun aikana.

Hoivakotien vierailut toteutetaan edelleen erityisjärjestelyjen avulla, ja niistä on sovittava aina ennakkoon.

Rokotukset ovat alkaneet myös Porissa, jossa rokotukset aloitettiin perusturvan henkilöstöstä. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan koronavuodeosastojen sekä infektiovastaanoton ja koronatestauksen työntekijöitä.

Kainuussa kuntoutuskodin epidemia jatkuu

Kajaanissa sijaitsevassa Samoojan kuntoutuskodissa oleva koronaepidemia jatkaa laajenemistaan, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan. Viikonlopun ja kuluneen vuorokauden aikana kuudelta työntekijältä, seitsemältä asukkaalta sekä yhdeltä karanteenissa olleelta perheenjäseneltä on löytynyt koronatartunta.

Yhteensä tartuntoja on todettu seitsemällä työntekijällä ja kymmenellä asukkaalla. Asukkaista yksi on jo parantunut tartunnasta ja yksi on sairaalahoidossa.

Samoojan kuntoutuskoti on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö. Kodissa on asukkaita yhteensä 15 ja työntekijöitä kymmenen.

