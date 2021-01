THL: Suomessa todettu 29 uutta koronamuunnostapausta

Suomessa on todettu 29 uutta koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa tapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Havaituista uusista tapauksista 28 on Britannian muunnosta ja yksi Etelä-Afrikan.

Uusista tapauksista 18 on todettu 20. joulukuuta jälkeen Suomeen saapuneilla henkilöillä. Matkustajat ovat tulleet muun muassa Britanniasta, Ruotsista, Etelä-Afrikasta ja Tanskasta. Kolmen ihmisen tartunnan alkuperä on vielä selvityksen alla.

Aiemmin Suomessa on todettu muunnoksen aiheuttamia tapauksia yhteensä 20.

THL suosittaa, että Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen saapuvat ihmiset testattaisiin kahdesti.

STT