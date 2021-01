Tokion olympiapomo kiistää japanilaismedian tiedot, kisojen perumisesta ei neuvotella

Japani on aloittamassa koronarokotukset vasta helmikuussa, mutta Tokion olympialaisten järjestäjät pitävät optimismia yllä kesän suuren urheilutapahtuman onnistumisesta.

– Olemme voittaneet jo monta vastusta. Se tuo uskoa kisojen onnistumiseen, arvioi Tokion kisojen toimitusjohtaja Toshiro Muto henkilökunnalleen lähettämässään viestissä.

Japanilaisten rokottamisen lisäksi rokotusten pitäisi edistyä maailmanlaajuisesti, jotta eri maiden urheilijat voisivat harjoitella ja kilpailla turvallisesti.

Muto kiisti japanilaismediassa levinneet tiedot, joiden mukaan kisajärjestäjät ja Kansainvälinen olympiakomitea KOK neuvottelisivat helmikuussa kisojen kohtalosta. Kesäolympialaiset siirrettiin jo viime vuodesta ensi kesään.

Sunnuntaina julkistettu uutistoimisto Kyodon kysely paljasti, että 45 prosenttia japanilaisista toivoo kisojen siirtyvän tulevaisuuteen, ja 35 prosenttia vastanneista haluaisi kisat peruttavan. Muton mielestä luvuissa on positiivinen vire, sillä vaikeasta koronavirustilanteesta huolimatta kisojen perumista kannattavien määrä on noussut vain viidellä prosenttiyksiköllä.

– Kisojen siirtoa kannattavien määrä on noussut paljon, joten ihmiset haluavat, että Tokio järjestää olympialaiset, Muto järkeili.

Maanantaina soudun suurnimi Matthew Pinsent ehdotti, että Tokion kisat siirrettäisiin vuoteen 2024, jolloin Pariisin vuoro siirtyisi 2028:aan ja Los Angelesin 2032:een.

– Olisi järjetöntä järjestää kisat, jonne tuhannet rokottamattomat ihmiset lentäisivät, nelinkertainen olympiavoittaja sanoi.

Olympiapomo Muto korosti hänkin, että kisavieraiden ja katsojien terveysturvallisuus on pystyttävä takamaan.

Japanin koronavirustilanne on heikentymässä, ja maan hallitus on nostamassa hälytysvalmiutta usealla alueella. Vaikutuksia on myös urheiluun. Suur-Tokion alueella urheilukatsomoihin pääsee 5 000 katsojaa tai puolet katsomokapasiteetista, kumpi luku sattuu olemaan pienempi. Tiistaina maan rugbyjohto perui viikonlopulta kaksi suosittua kotimaan liigaottelua, koska neljästä joukkueesta 46 ihmistä oli saanut virustartunnan.

STT

Kuvat: