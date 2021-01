Tourin ensimmäinen etappi sujui ilman jättiyllätyksiä

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen ensimmäinen osa sujui varsin odotetusti Sveitsin Val Müstairissa. Venäjän Aleksandr Bolshunov on karkaamassa vastustajiltaan miesten kilpailussa, ja naisten kokonaiskilpailun voitosta kamppailee tasainen kolmikko, yhdysvaltalaiset Jessica Diggins ja Rosie Brennan sekä Ruotsin Frida Karlsson.

– Miesten kilpailussa on odotettu kärkimies, eikä naisten kärkikolmikko yllätä minua, Suomen maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen tiivisti tilanteen kiertueen välipäivänä maanantaina.

Miesten kilpailun kärkiviisikossa on peräti neljä venäläishiihtäjää. Pasanen odotti, että kärkikymmenikössä olisi ollut myös muita venäläisiä.

– Heidänkään joukkueessa eivät näköjään kaikki onnistu, Pasanen totesi.

Venäjä lähti Val Müstairin lähtöihin poikkeuksellisen hyvin valmistautuneena. Joukkue on leireillyt Rukan maailmancupista asti Davosissa ja osin Livignossa, joten 1 700 metrin korkeus ei koetellut joukkuetta kuten merenpinnan tasolta kilpailuun lähteneitä suomalaisia ja ruotsalaisia.

Pärmäkoski on iskuetäisyydellä

Tourin toistaiseksi suurimmat yllätykset löytyvät naisten tuloslistalta. Venäjän Natalia Neprjajeva karsiutui sprinttifinaalista, epäonnistui yhteislähdössä ja ennätti takaa-ajossa vasta sijalle 11.

Ruotsin Ebba Andersson lähti Tourille yhtenä suosikeista, mutta hän jatkaa kiertuetta sijalta 17.

Suomalaisista Krista Pärmäkoski jatkaa Touria parhaista asemista sijalta kymmenen. Kärkikolmikko on muilta karussa, mutta jopa neljäs sija on vielä Pärmäkosken ulottuvilla.

Pärmäkoski on vain 33 sekunnin päässä neljäntenä olevasta Slovenian Anamarija Lampicista.

– Krista on todella menossa oikeaan suuntaan ja kohti MM-kisoja, eikä kiertue ole vielä puolivälissäkään. Olen hyvin luottavainen, Pasanen totesi.

– Hän hiihti harkitusti uudessa tilanteessa, kun korkeuteen ei voinut koronan takia valmistautua. Se näytti toimivan hyvin, ja hänellä oli Val Müstairissa myös hyvät tuntemukset hiihdosta.

Tourin erinomaisesti aloittanut Johanna Matintalo on sijalla 21, Jasmi Joensuu 39:s ja Katri Lylynperä 46:s.

Miehet keskittyvät yksittäisiin kisoihin

Miesjoukkueesta Juho Mikkonen onnistui perinteisellä hyvin Val Müstairin yhteislähdössä, ja Markus Vuorela on totutellut maailmancupin pistesijoihin kahdessa viime startissa.

Verneri Suhonen keskittyy vielä sprinttiin, ja Lauri Lepistö ei ehkä sopeutunut 1 700 metrin korkeuteen ensimmäisenä kisaviikonloppuna.

– Odotan miehiltä yksittäisissä kilpailuissa onnistumisia omalla hyvällä tasollaan, Pasanen muistutti miesten tavoitteista.

Vuorela on kokonaistilanteessa 29:s ennen Toblachin startteja. Mikkonen on 36:s, Lepistö 57:s ja Suhonen 68:s.

Toblachissa hiihdetään tiistaina kiertueen ainoa väliaikalähtö. Naiset hiihtävät vapaalla kympin ja miehet 15 kilometriä, ja luvassa on hyvin talviset olot pakkassäässä.

Keskiviikkona hiihdetään takaa-ajokilpailut samoilla matkoilla ja perinteisellä. Takaa-ajon uhkana on lumisade.

Pasi Rein

STT

