Trump nimitti virkasyytteen valmistelua naurettavaksi ja puolusteli viime viikon yllytyspuhettaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan virkasyytteen valmistelu häntä vastaan on täysin naurettavaa ja aiheuttaa valtavaa suuttumusta. Trump kommentoi asiaa Washingtonissa tiistaina lähtiessään Alamoon Texasiin katsastamaan rajamuuria.

Trump kutsui edustajainhuoneen virkasyyteäänestystä myös jatkoksi politiikan historian pahimmalle noitavainolle.

Trump esiintyi nyt julkisuudessa toimittajille ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hänen kannattajansa mellakoivat Washingtonin Capitol-kukkulalle viime viikolla. Trumpia uhkaa virkasyyte kannattajiensa yllyttämisestä kapinaan.

Trumpin mukaan hänen puheensa kannattajilleen viime viikolla ennen näiden marssia Capitol-kukkulalle oli täysin asiallinen eikä yllyttänyt väkivaltaan. Puheessaan Trump muun muassa kehotti kannattajiaan marssimaan kongressitalolle ja näyttämään voimaa.

Oikeusministeriö nosti tiistaina ensimmäiset liittovaltion syytteet Capitol-kukkulan mellakasta. Toinen syytetyistä on alabamalainen mies, jonka epäillään parkkeeranneen rekan täynnä omatekoisia pommeja, aseita ja ammuksia kahden korttelin päähän Capitol-kukkulasta, kertoi CNN.

Oikeusministeriö arvioi, että mellakasta nostettaneen kaikkiaan satoja syytteitä. Rikosnimikkeenä on muun muassa kapinan lietsominen.

Prosessi Trumpin kampeamiseksi vallasta etenee

Edustajainhuoneen oli määrä äänestää tiistaina paikallista aikaa siitä, esittääkö se varapresidentti Mike Pencelle virallisen vaatimuksen käynnistää Trumpin viraltapano perustuslain 25. lisäyksen nojalla. Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen odotettiin hyväksyvän vaatimuksen esittämisen, mutta Pence tuskin toimii, joten edustajainhuone äänestänee keskiviikkona virkasyytteen nostamisesta Trumpia vastaan.

Trump sanoi Alamoon saavuttuaan, ettei näe minkäänlaista riskiä siihen, että varapresidentti Pence ja Trumpin oma hallitus savustaisivat hänet pois tehtävästään.

Edustajainhuoneen syyteäänestyksen odotetaan olevan läpihuutojuttu, mutta Trumpin erottamisesta päättää senaatti, jonka on määrä kokoontua vasta ensi tiistaina, päivää ennen Trumpin virkakauden päättymistä. Tällöin se ei ehtisi päättää Trumpin kauden jatkosta ennen toimikauden loppumista.

Senaatin demokraattiryhmän johtaja Chuck Schumerin kerrottiin pohtineen mahdollisuutta kutsua senaatti koolle jo aiemmin hätätilan nojalla, jolloin Trumpin oikeudenkäynnille jäisi aikaa. Kaikki demokraatitkaan eivät ole tästä innostuneet, sillä heidän mukaansa se häiritsisi tulevan demokraattipresidentin Joe Bidenin toimikauden alkua.

Biden sanoi maanantaina paikallista aikaa toivovansa ja odottavansa, että maan senaatti pystyy käsittelemään samaan aikaan useita keskeisiä asioita. Senaatin käsittelyyn ovat tulossa Trumpin mahdollisen virkasyytteen lisäksi muun muassa Bidenin hallinnon virkanimitykset ja seuraava koronaviruksen vaikutuksiin liittyvä elvytyspaketti.

– Päätavoitteeni on saada elvytyspaketti läpi. Seuraavaksi tärkeintä on talouden jälleenrakennus, Biden sanoi.

Lähde: Trump ja Pence jälleen puheväleissä

Presidentti Trumpin ja varapresidentti Pencen kerrottiin kohdanneen maanantaina paikallista aikaa ensimmäistä kertaa sitten viimeviikkoisen kongressin valtausyrityksen.

Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle hallinnon virkamies, jonka mukaan Trumpilla ja Pencellä oli ”hyvä keskustelu” Valkoisessa talossa. Trump ja Pence olivat lähteen mukaan puhuneet siitä, miten lakia rikkoneet ja kongressiin tunkeutuneet henkilöt eivät edusta sitä Amerikka ensin -liikettä, jota 75 miljoonan yhdysvaltalaisen kerrotaan tukevan.

Miesten välit happanivat Pencen todettua aiemmin, ettei hänellä ole varapresidenttinä valtuuksia kumota Trumpille tappiollista vaalitulosta.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-news-01-12-21/h_b0e0ac884e685a57434b9b3f04b29863

STT

Kuvat: