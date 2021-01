Trumpin kannattajana tunnettu NFL:n valmentajalegenda kieltäytyi presidentin kunnianosoituksesta

Amerikkalaisen jalkapallon valmentajalegenda Bill Belichick ei aio ottaa vastaan Medal of Freedom -kunnianosoitusta Yhdysvaltain väistyvältä presidentiltä Donald Trumpilta. Belichickin oli määrä saada maansa korkein siviilihenkilölle annettava tunnustus torstaina.

New England Patriotsin kuuteen Super Bowl -voittoon luotsannut Belichick oli mielissään tunnustuksesta ja kunnioittaa sen aiempiakin saajia, mutta Capitol-rakennuksen väkivaltainen valtaus viime viikolla sai hänet kieltäytymään seremoniasta Trumpin kanssa.

Belichick, 68, on ollut Trumpin kannattaja. Hän kuitenkin korosti maanantain tiedotteessaan olevansa etupäässä Yhdysvaltain kansalainen, joka arvostaa maansa arvoja, vapautta ja demokratiaa. Valmennustyössään hän kertoi painottaneensa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

STT

