TS: Ura Basket löytyy taas protestilistalta

Korisliigassa jaetulla jumbosijalla oleva Ura Basket on taas protestilistalla.

Suurin karhuaja on verottaja, joka hakee kaarinalaisseuran taustayhtiöltä VS Basket Oy:ltä yli 36 000 euroa saatavia. Yhtiölle on kertynyt myös lähes 9 000 euron velkomustuomiot pelaajien autoista ja asunnoista.

VS Basketin hallituksen puheenjohtaja Mikko Granström kuitenkin vakuuttaa asiasta ensin uutisoinneelle Turun Sanomille, että Ura Basket pystyy pelaamaan kauden loppuun. Tosin se vaatii lisärahoitusta luxemburgilaiselta Pierre Ernstiltä, joka omistaa 46 prosenttia VS Basketista.

Ura Basket ei ole vielä säästösyistä luopunut amerikkalaispelaajistaan, kuten esimerkiksi Kouvot. Urheilullisesti Ura Basketilla ei ole enää tällä kaudella panosta, sillä pudotuspelipaikka on utopiaa, eikä Korisliigasta putoa tällä kaudella yksikään joukkue.

Keskiviikon liigakierroksella ei nähty yllätyksiä. Seagullsin tappioton kausi jatkui Lahdessa, Kataja löi talousvaikeuksista kärsivän BC Nokian kotikentällään ja Karhubasket haki murskavoiton Korihaista.

Seagullsin kauden 12 voitto (97–89) ei kuitenkaan tullut helpolla. Lahti Basketballilla oli ottelun viimeisen kolmen minuutin aikana lukuisia tasoitusheittoja ilmassa, mutta Seagulls selvisi säikähdyksellä. Ottelun ylivoimainen hahmo oli 24 pistettä heittänyt ja kahdeksan korisyöttöä jakanut Kendale McCullum.

BC Nokia oli saanut Joensuuhun mukaansa vastoin ennakkotietoja Wes Washpunin, Jeff Garrettin ja Daeshon Francisin. Kolmikko jatkaa joukkueessa, vaikka tiistaina seura tiedotti toisin. Sen sijaan Khaliq Spicerin jatko on vielä auki.

Kataja voitti ottelun 98–86, vaikka upotti ottelussa vain neljä kolmen pisteen heittoa.

Uudessakaupungissa Karhubasketin uusi sentteri Osasumwen Osaghae antoi debyytissään myrskyvaroituksen koko Korisliigalle.

22-vuotias Osaghae merkkautti 20 minuutissa tilastorivin 27 pistettä, 13 levypalloa, 3 syöttöä ja 3 torjuntaa.

Korisliiga jatkuu perjantaina Kouvolassa ottelulla Kouvot–Vilpas.