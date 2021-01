Tutkijatohtori ennakoi: Brittimuunnoksesta ennemmin tai myöhemmin vallitseva kanta Suomessa

Olennaisin asia uusien koronavirusmuunnosten leviämisen estämiseksi on tällä hetkellä Suomeen tulevien ihmisten kattava testaaminen rajoilla. Tätä mieltä on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta. Tehokkaan testaustoiminnan ohella myös karanteenijärjestelmän tulee toimia.

Aivelon mukaan Suomi on jo ryhtynyt voimakkaisiin ensivaiheen toimiin muun muassa kieltämällä lennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta. Koska uudet koronavirusmuunnokset, kuten esimerkiksi Britanniassa alun alkaen havaittu B.1.1.7-muunnos, voivat levitä ja ovat jo levinneet Suomeen myös muiden maiden kautta, matkustajien testaus alkuperämaasta riippumatta on tärkeää.

Suurimman uhan uusista koronavirusvarianteista muodostaa tällä hetkellä nimenomaan brittimuunnos, joka on levinnyt jo laajalle Eurooppaan. Myös Suomessa on Aivelon mukaan viitteitä siitä, että muunnos leviää väestössä, mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon tapauksia kaikkiaan on, liittyvätkö ne toisiinsa ja keskittyvätkö tartunnat jonnekin päin maata. Suomessa pitää saada asiasta kattava tilannekuva, jotta muun muassa rajoitustoimia voitaisiin tarvittaessa kohdistaa oikein.

Jotta kunnon kuva asiasta saataisiin, kaikkien positiivisten koronatestitulosten osalta pitäisi saada myös tieto siitä, onko kyseessä juuri brittimuunnos.

– Tällä hetkellä koronaviruksen tunnistavalla PCR-testillä testataan vain tartunta. Esimerkiksi Tanskassa on otettu käyttöön erityinen PCR-testi, jolla saadaan testattua, onko kyseessä tämä tietty muunnos, Aivelo sanoo.

Tilanne ei lävähtäisi naamalle heti

Pelkästään muuntuneiden koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten toteaminen ei kuitenkaan riitä, vaan esimerkiksi tartuntojen alkulähteiden ja mahdollisten jatkotartuntojen suhteen on tehtävä astetta syvällisempää kaivamistyötä. Myös altistuneet on Aivelon mielestä testattava kattavasti.

– Pitää vahvistaa kaikkia niitä toimia, joita nytkin käytetään ja kohdistaen niitä erityisesti sinne, missä tiedetään, että tätä uutta brittimuunnosta leviää, hän sanoo.

Koska tarkkaa tietoa muunnostapausten todellisesta määrästä Suomessa ei ole, on vaikea täsmällisesti arvioida, miten nopeasti tilanne voisi kriisiytyä brittimuunnoksen suhteen ilman tehokkaita torjuntatoimia. Aivelo ennakoi, ettei tämä tapahtuisi kuitenkaan ihan heti.

– Valistunut veikkaus voisi olla, ettei brittimuunnosta ole vielä kauhean paljon. Tämä tarkoittaa, että tilanne ei lävähtäisi niin sanotusti naamalle saman tien. Voisimme puhua esimerkiksi jostain helmikuun lopusta tai maaliskuusta, jolloin tartunnat alkaisivat yleistyä niin paljon, että sen tavallaan huomaisi ja nykyiset vanhat määrät alkaisivat kasvaa nopeasti, hän sanoo.

Aivelo muistuttaa, että riskin brittimuunnoksen leviämisen osalta muodostaa kuitenkin se, jos esimerkiksi koronarajoituksia lähdettäisiin nyt purkamaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaltaisilla alueilla, missä koronavirustapauksia on ollut jatkuvasti aika paljon.

Poliittista tahtoa löytyy

Jos brittimuunnos tai muut uudet koronavirusvariantit pääsisivät Suomessa valloilleen, tilanteen hallinta edellyttäisi Aivelon mukaan nykyistä kovempia rajoituksia sekä sulkutoimia. Aivelo ei kuitenkaan usko, että Suomessa tilannetta päästettäisiin missään vaiheessa niin pitkälle kuin esimerkiksi joissakin muissa Euroopan maissa.

– Suomessa on vahva poliittinen halu sille, että tilanne ei pääse missään vaiheessa niin pahaksi kuin vaikkapa Englannissa, jossa sairaalat nitisevät liitoksistaan, hän sanoo.

Esimerkiksi Tanskassa on ennakoitu, että brittivariantti muodostuisi vallitsevaksi kannaksi maassa jo helmikuun lopulla. Aivelo ennakoi, että muunnos yleistyy ennemmin tai myöhemmin myös muualla niin, että siitä tulee hallitseva.

– Ennemmin tai myöhemmin se on Suomessakin varmasti se vallitseva kanta, mutta kuinka paljon niitä tapauksia Suomessa on, se on se, mihin voidaan vaikuttaa, Aivelo sanoo.

Mia Peltola

STT

