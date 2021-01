Tutkinta valmistui: Suomessa asunutta sierraleonelaismiestä epäillään murhista Liberian sisällissodassa – ”Kaikki väkivallan muodot ovat tässä edustettuina”

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi tutkinnan, joka koski Suomessa asuneen sierraleonelaismiehen toimintaa Liberian sisällissodassa. Poliisi epäilee, että nyt viisikymppinen Gibril Massaquoi syyllistyi vuosina 2000-2003 muun muassa murhiin, törkeisiin sodankäyntirikoksiin ja siviileihin kohdistettuihin törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin poikkeusoloissa. Tapahtumien aikaan mies oli KRP:n mukaan johtavassa asemassa sierraleonelaisessa Revolutionary United Front -kapinallisryhmässä (RUF).

Jutun tutkinta aloitettiin jo syksyllä 2018. Mies vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime vuoden maaliskuussa ja hän on yhä tutkintavankeudessa.

Juttu siirtyy nyt syyteharkintaan.

STT kertoo epäillyn nimen jo epäilyvaiheessa rikosepäilyn poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.

Työssäkäyvän perheenisän epäillään syyllistyneen julmuuksiin

Tutkittavana on kymmeniä henkirikoksia, kertoo rikosylikomisario Thomas Elfgren keskusrikospoliisista STT:lle.

Uhrit ovat Elfgrenin mukaan olleet niin miehiä, naisia kuin lapsia. Elfgren ei avaa rikosten tekotapoja tarkemmin.

– Kaikki väkivallan muodot ovat tässä tutkinnassa edustettuina, hän sanoo.

Muun muassa Helsingin Sanomat on kertonut, että tutkinnassa selvitettäisiin myös väitteitä esimerkiksi kannibalismista eli ihmissyönnistä.

– Nimikkeet, kuten törkeät sodankäyntirikokset, pitävät sisällään myös näitä. Mutta en voi vahvistaa yksityiskohtia, Elfgren sanoo STT:lle.

Elfgren ei kommentoi, onko epäilty mies tunnustanut rikoksia. Keväällä 2020 mies kiisti avustajansa kautta STT:lle syyllistyneensä rikoksiin.

Jutun tutkintaprosessi on ollut erittäin laaja, ja siihen on sisältynyt paljon kansainvälistä yhteistyötä. Esitutkintaa on tehty Länsi-Afrikassa Liberiassa ja Sierra Leonessa.

– Yhteistyö muun muassa Liberian viranomaisten kanssa on sujunut hyvin, Elfgren sanoo.

Elfgren on aiemmin kertonut, että mies on perheellinen ja ollut töissä Suomessa. Mies on asunut Suomessa noin kymmenen vuotta.

Kapinallisryhmä tunnettu raaoista sodankäyntitavoistaan

Länsi-Afrikassa sijaitsevan Liberian toinen sisällissota käytiin vuosina 1999-2003.

Tuolloin maata hallinnut presidentti Charles Taylor turvautui RUF-ryhmään puolustaessaan valtaansa kapinallisia vastaan.

RUF on tullut tunnetuksi raaoista sodankäyntitavoistaan, joihin kuuluu siviilien tappamista, raiskaamista ja kiduttamista. RUF:n erityinen tavaramerkki on raajojen katkominen sekä aikuisilta että lapsilta.

Taylor taas sai vuonna 2012 tuomion sekaantumisesta Sierra Leonen sisällissotaan. Hänet tuomittiin sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 50 vuoden vankeusrangaistukseen. Hän istuu tuomiotaan Britanniassa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007736942.html

Jecatarina Mantsinen, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: