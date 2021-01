Twitter lakkautti yli 70 000 QAnon-salaliittoteoriaa mainostanutta tiliä, palvelussa on jaettu myös viestejä uudesta, aseellisesta hyökkäyksestä kongressiin

Twitter on jäädyttänyt yli 70 000 tiliä, joiden se on katsonut olevan kytköksissä QAnon-salaliittoverkostoon. Tilien jäädyttäminen aloitettiin perjantaina pian sen jälkeen, kun Twitter sulki pysyvästi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Twitter-tilin.

Twitterin mukaan useissa tapauksissa yhdellä käyttäjällä oli useita QAnon-tilejä.

– Näiden tilien pääasiallinen tarkoitus oli jakaa suuressa määrin haitallista QAnon-sisältöä ja edistää salaliittoteoriaa palvelussa, Twitterin lausunnossa sanottiin.

Salaliittoteorian mukaan maailman uskotaan olevan korruptoituneen, jatkuvaan pedofiliaan ja rituaalimurhiin syyllistyneen satanistisen valtaeliitin hallussa. Trump on teorian mukaan pelastaja, joka johtaa hyvän joukot pahaa vastaan ja tulee pidättämään joukoittain väitettyihin rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä.

Twitterin mukaan palvelussa on myös havaittu lisääntyvässä määrin viestejä, joissa kannatetaan aseellisia protesteja. Niihin kuuluu muun muassa aseellisen hyökkäyksen ehdottaminen kongressiin tulevana viikonloppuna.

Sosiaalisen median toimijat ovat karsineet palveluistaan epäilyttäviä tilejä sen jälkeen, kun presidentti Trumpia kannattavat mellakoitsijat valtasivat kongressin viime viikolla.

Twitter oli presidentti Trumpin suosima viestiväline, ja hänen lakkautetulla tilillään oli noin 88 miljoonaa seuraajaa.

STT

Kuvat: