Twitterin osake painui pakkaselle Trumpin tilin sulkemisen jälkimainingeissa

Twitterin osake painui maanantaina pakkaselle, kun Twitter oli viikonloppuna sulkenut pysyvästi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tilin.

Iltayhdeksältä Suomen aikaa Twitterin osake oli New Yorkin pörssissä noin 6,6 prosenttia pakkasella. Frankfurtin pörssissä osake oli noin 4,3 prosenttia miinuksella.

Yhtiö perusteli Trumpin tilin sulkemispäätöstä riskillä väkivaltaan yllyttämisestä jatkossa. Twitter kertoi tarkastelleensa Trumpin viimeaikaisia tviittejä, niiden kontekstia sekä kuinka niitä tulkitaan Twitterissä ja sen ulkopuolella. Twitter sulki aiemmin Trumpin tilin väliaikaisesti 12 tunnin ajaksi sen jälkeen, kun hänen tukijansa yrittivät vallata kongressitalon keskiviikkona.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi maanantaina, että Trumpin sosiaalisen median tilien sulkeminen on ongelmallista. Sananvapaus on Merkelin mukaan niin keskeinen perusoikeus, että siitä päättäminen pitäisi jättää lain määräämille tahoille sosiaalisen median jättien sijasta.

