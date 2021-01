Urheilukalenterin laatiminen alkaneelle vuodelle tuntui ristiriitaiselta. Jokusen tunnin kestänyt työ saattoi olla tietyiltä osin turhaa, sillä osa kalenterimerkinnöistä voi pyyhkiytyä kokonaan pois tai ainakin kokea ajankohtamuutoksen. Oikaisuja emme siis tähän kalenteriin mahdollisesti kohdistuvista muutoksista teekään.

Listan laatiminen oli kuitenkin penkkiurheiluromantikolle tietyllä tapaa myös palkitsevaa. Nyt on odotettavissa, että valtaosa kilpailuista ja otteluista tullaan järjestämään suunniteltuina päivämäärinä. Jos viime vuoden maaliskuun puolivälissä olisi kyhännyt loppuvuoden urheilutapahtumat kasaan, ei senhetkisille paikoilleen olisi jäänyt montaa tapahtumaa.

Kokonaan toinen asia on, kuinka moni tapahtuma on yksittäiselle ihmiselle mahdollista kokea paikan päällä. Urheiluvuosi alkaa käytännössä ympäri maailmaa ruudun takaa, eli yleisöä ei paikalle päästetä.

Kun tiedustelee netin oraakkeli-palvelusta ”pääseekö Suomen urheilutapahtumiin yleisöä tammikuun jälkeen?”, näkyy seuraava vastaus: ”Sulla taitaa olla liikaa luuloja ittestäs? Et tietenkään!”

Ihan näin lohduton ei näkymä kuitenkaan todellisuudessa onneksi ole.

Yleisön merkitys on juuri tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Suomessa järjestetään tai ainakin pitäisi järjestää monia merkittäviä kilpailuja.

Näistä etenkin neljä jalkapallon miesten MM-karsintaottelua ja Kymi Ringin MM-ratamoottoripyöräilyn osakilpailu toisivat lehtereille kymmeniätuhansia katsojia. Samoin tekisi Salpausselän pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupit, mutta yleisöonnea ei sille suoda.

Ilman katsojia ovat jäämässä täkäläisistä tapahtumista myös esimerkiksi nuorten MM-hiihdot, sulkapallon sekajoukkueiden EM-kisat ja Lohjan Kisakalliolla urheiltavat ilma-aseiden EM-kilpailut. Viimevuotisten siirtojen jäljiltä kalenterit ovat niin piukassa, ettei uusiin aikataulumuokkauksiin ole mahdollisuutta.

Toiveikkaampia voivat toistaiseksi olla keilailun miesten EM-kisajärjestäjät elokuuksi, miesten EM-lentopallon alkulohkon organisoijat syyskuuksi ja salibandyn miesten MM-kisapyörittäjät joulukuuksi. Etenkin lentopalloväki olisi varmasti halukas täyttämään Tampereen uuden areenan.

Suuren osan kansainvälisten kisojen kohtalosta määrittelee luonnollisesti Tokion tilanne. Olympialaiset pitäisi järjestää heinä–elokuussa. Jos näin ei tapahdu, jäävät erilaiset karsintatapahtumat merkitykseltään pienemmiksi tai olemattomiksi.

Jos taas olympialaiset päätetään pitää, riittää ennen viiden renkaan kisoja melkoisesti ratkottavaa olympiapaikkojen suhteen.

Suomalaisittain erinomaisen kiinnostavaa on miesten EM-jalkapallon kohtalo. Kisat pyritään varmasti viemään läpi hinnalla millä hyvänsä – on tapahtumapaikkoina sitten 12 eri maata tai joku harva ja valittu. Ja on yksittäisessä ottelussa sitten paikalla kymmeniätuhansia tai sata ihmistä.

Kesästä lähtien huomattiin, että maailmanlaajuinen televisiotuloilla toimeentuleva urheilu kyllä pyörii. Vastaavaa urheilutyhjiötä ei siis varmasti ole luvassa kuin maaliskuun puolivälistä toukokuun lopulle koettiin. Suhtautuminen steriilien ja kolkkojen, ilman yleisöä käytävien tapahtumien seuraamiseen vaihtelee varmasti urheilun ystävilläkin laidasta laitaan.

Toivottavasti ei täysi Salon déjà-vu

Salon seudun näkökulmasta koronatilanne heijastui viime vuoden viimeistä edelliseen ja tämän vuoden ensimmäisiin päiviin. Vilpas pelasi miesten korisliigaottelun ilman yleisöä, ja ensi viikolle suunniteltu Kosken Malja -pöytätennisturnaus jouduttiin perumaan.

Vuoden edetessä aletaan elää jossain määrin samaa déjà-vuta kuin runsaat puoli vuotta sitten koettiin. Toivottavasti lopputulokset ovat tapahtumien järjestämisen kannalta erilaiset kuin viime keväänä ja kesänä.

Angelniemen Ankkurin pitäisi organisoida keväältä siirtynyt tuhansien kilpailijoiden FinnSpring-suunnistustapahtuma huhtikuussa. FinnSpring on perinteisesti kaksipäiväinen.

Lentopallon junioriturnaus Power Cup Salon Urheilupuistossa siirrettiin viime vuonna hieman alle kaksi kuukautta ennen tapahtuma-aikaa. Uusi yritys on 10.–13. kesäkuuta.

Viime kesältä peruuntuivat muiden muassa Salon Seudun Ampujien perinteiset isot kilpailut, Kisko-Triathlon ja Someron seiväskarnevaalit. Sen sijaan Salo Horse Show ja Salo Volley vietiin läpi – jälkimmäinen uudella ajankohdalla, mutta kuitenkin.

Toivottavia tapahtumia vuodelle 2021

Tammikuu

14.1. Suomen Urheilugaala, Helsinki

21.1. Rallin MM-sarja alkaa Monte Carlossa. Sarja päättyy 14.11. Japanissa

22.–24.1. Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup, Salpausselän kisat, Lahti

31.1. Varsinais-Suomen Urheilugaala, Turku

Helmikuu

4.–6.2. Koripallon naisten EM-karsintakupla Portugalissa. 4.2. Belgia–Suomi, 6.2. Suomi–Ukraina

8.–14.2. Maastohiihdon alle 23-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut, Sotkamo

8.–21.2. Tenniksen Australian avoimet, Melbourne

9.–12.2. Mäkihypyn ja yhdistetyn nuorten (alle 20-vuotiaat) MM-kilpailut, Lahti

9.–21.2. Alppihiihdon MM-kilpailut, Cortina d’Ampezzo

11.–21.2. MM-ampumahiihto, Pokljuka

14.2. Satakunnan ja Varsinais-Suomen pm-pariviestit, Noormarkku

16.–20.2. Sulkapallon sekajoukkueiden EM-kilpailut, Vantaa

19.2. Jalkapallon naisten EM-karsinta, Suomi–Portugali

19.–21.2. Koripallon miesten EM-karsintakupla Georgiassa: 19.2. Suomi–Sveitsi, 21.2. Georgia–Suomi

20.2. Pöytätenniksen miesten mestaruussarjakierros Koskella

23.2.–7.3. Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut, Oberstdorf

27.2.–7.3. Ampumaurheilun ilma-aseiden EM-kilpailut, Lohja

Maaliskuu

3.3. Lentopallon Mestaruusliigojen runkosarjat päättyvät

9.3. Miesten Korisliigan runkosarja päättyy. Pudotuspelit alkavat 13.3.

21.3. Formula 1:n MM-sarja alkaa Melbournessa. Sarja päättyy 5.12. Abu Dhabissa

24.3. Jalkapallon miesten MM-karsintaa, Suomi–Bosnia-Hertsegovina

27.3. Naisten futsal-liigan runkosarja päättyy

Huhtikuu

7.–17.4. Jääkiekon naisten MM-kilpailut, Halifax ja Truro

8.–11.4. Golfin Masters, Augusta

13.4. Jääkiekon miesten Liigan runkosarja päättyy

24.–25.4. Suunnistuksen FinnSpring, Salo

30.4.–2.5. Koripallon And1-junioriturnaus, Salo

Toukokuu

20.–23.5. Golfin PGA Championship, Kiawah Island

21.5.–6.6. Jääkiekon miesten MM-kilpailut, Minsk ja Riika

23.5.–6.6. Tenniksen Ranskan avoimet, Pariisi

Kesäkuu

6.6. Suunnistuksen SM-keskimatka, Naantali

7.–8.6. Yleisurheilun Paavo Nurmi Games, Turku

10.–13.6. Lentopallon Power Cup, Salo

11.6.–11.7. Jalkapallon miesten EM-kilpailut 12 eri maassa

12.–18.6. Pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut, Kuortane

17.–20.6. Golfin US Open, Torrey Pines

18.–20.6. Golfin naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, Turku

19.–20.6. Suunnistuksen Jukolan viesti, Rovaniemi

28.6.–11.7. Tenniksen Wimbledon, Lontoo

Heinäkuu

1.–4.7. Seiväskarnevaalit, Somero

2.–11.7. Masters-yleisurheilun MM-kilpailut, Tampere

3.7. Kisko-Triathlon

4.–9.7. Suunnistuksen maastomatkojen MM-kilpailut, Doksy

7.–8.7. Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailut, järjestäjänä Paimion Rasti

8.–11.7. Salo Horse Show

9.–11.7. Salon 53. Ampumakisat, Halikko

9.–11.7. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kilpailu, KymiRing, Iitti

15.–18.7. Golfin The Open Championship, Royal St George’s

23.7.–8.8. Kesäolympialaiset, Tokio

29.7.–1.8. Suomen MM-ralli, Jyväskylä

30.7.–1.8. Kuninkuusravit, Seinäjoki

Elokuu

12.–22.8. Keilailun miesten EM-kilpailut, Helsinki

21.–22.8. Motocrossin MM-sarjan 13/20 kilpailu, KymiRing, Iitti

21.–22.8. Ampumaurheilun ikämiesten ja -naisten SM-kilpailut, Halikko

25.–28.8. Squashin EM-joukkuekilpailut, Helsinki

30.8.–12.9. Tenniksen US Open, New York

Syyskuu

1.–9.9. Lentopallon miesten EM-kilpailujen alkulohko, Tampere

4.9. Jalkapallon miesten MM-karsintaa, Suomi–Kazakstan

4.–5.9. Yleisurheilun Ruotsi–Suomi-maaottelu, Tukholma

4.–5.9. Suunnistuksen SM-pitkä matka

11.9. Suunnistuksen SM-sprintti, Juva

12.9. Suunnistuksen SM-viesti, Mikkeli

Lokakuu

9.10. Jalkapallon miesten MM-karsintaa, Suomi–Ukraina

23.10. Suunnistuksen Halikko-viesti

Marraskuu

16.11. Jalkapallon miesten MM-karsintaa, Suomi–Ranska

Joulukuu

3.–11.12. Salibandyn miesten MM-kilpailut, Helsinki