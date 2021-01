USA asettaa Kuuban takaisin terrorismia tukevien valtioiden listalleen

Yhdysvallat asettaa Kuuban jälleen terrorismia tukevien valtioiden listalleen, kertoo ulkoministeri Mike Pompeo. Luokittelun vuoksi Kuuban on vaikeampi saada ulkomaista rahaa, sillä sijoittajat pelkäävät Yhdysvaltojen pakotteita.

Yhdysvallat perustelee päätöstä muun muassa Kuuban yhteyksillä Kolumbian kapinallisiin ja Venezuelan hallintoon.

Listaus on yksi väistyvän presidentin Donald Trumpin tempauksista, joilla hän tekee kiusaa seuraajalleen Joe Bidenille. Biden kannattaa pehmeämpiä otteita Kuubaa kohtaan, mutta hallinnollisen byrokratian vuoksi Kuuban poistaminen terrorismia tukevien maiden listalta voi viedä kuukausia.

Trumpin edeltäjä Barack Obama poisti Kuuban terroristimaiden listalta vuonna 2015 ja pyrki lopettamaan Kuuban vuosikymmeniä jatkuneen eristyksen. Trump käänsi kurssin takaisin haukkamaisemmaksi tultuaan presidentiksi.

Yhdysvaltojen terrorismia tukevien valtioiden listalla on ollut vain kolme maata: Iran, Syyria ja Pohjois-Korea. Yhdysvallat poisti hiljattain Sudanin listalta.

Yhdysvallat aikoo luokitella Jemenin huthit terroristeiksi

Aiemmin maanantaina uutisoitiin, että Yhdysvallat aikoo luokitella Jemenin huthikapinalliset terroristiryhmäksi. Asiasta ilmoitti ulkoministeri Pompeo varhain maanantaina Suomen aikaa.

Yhdysvallat on jo aikaisemmin määrännyt valtaosan Jemenistä vallanneille kapinallisille joukon talouspakotteita. Terroristiryhmäksi luokittelu vaikeuttaa entisestään kapinallisten rahansiirtoja sekä mahdollisuuksia hankkia polttoaineita ja ruokaa.

– Määrittelyllä on tarkoitus saada ryhmä vastuulliseksi terroritoimistaan, joihin kuuluvat siviiliväestöön, infrastruktuuriin ja kauppamerenkulkuun kohdistuvat hyökkäykset yli rajojen, Pompeon lausunnossa sanottiin.

Avustusjärjestöjen mukaan toimi vaikeuttaa entisestään avustustyötä maassa, jossa on YK:n mukaan maailman pahin humanitaarinen kriisi.

STT

Kuvat: