Uusi brexit-arki alkoi ranskalaissatamassa hiljaisena – ruuhkilta on toistaiseksi vältytty

Vuoden ensimmäinen maanantai saapui harmaana ja hiljaisena pohjoisranskalaisen Calais’n satamaan. Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyi vuodenvaihteeseen, mutta ensimmäinen brexit-arkipäivä ei aiheuttanut kuljetuskaaosta Englannin kanaalin länsirannalle.

Calais’ssa nähtiin joulun alla pitkiä rekkajonoja, kun tavaraa kuljetettiin kiireellä Manner-Euroopasta Britanniaan ennen siirtymäajan päättymistä. Nyt kaupungin moottoriteiden varsilla ei notku rekkoja, vaan harva liikenne soljuu sujuvasti kohti Kanaalitunnelin terminaalia ja satamaa.

Hiljainen alku ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelmilta vältyttäisiin myös jatkossa. Brexit-arki saattaa iskeä kunnolla vasten kasvoja vasta myöhemmin, kun kuljetukset Britannian suuntaan jälleen vilkastuvat.

On arvioitu, että moni yritys on vielä odottavalla kannalla ja seuraa ensin, miten arki uusien rajamuodollisuuksien alkaa rullata. Toisaalta suurta tarvetta kuljetuksille alkuvuoden ensimmäisinä päivinä ei välttämättä ole, koska moni yritys Britanniassa varautui muutokseen täyttämällä varastonsa.

Lisää paperitöitä

Suomen ja Britannian välillä säännöllisesti ajavan Muuttoliike Liesilän toimitusjohtaja Hannu Liesilä vastaa puhelimeen tien päältä Saksasta. Hän kertoo rauhoittaneensa tammikuun Britannian-kuljetuksilta, eikä aio suunnata kanaalin toiselle puolelle ennen uusista käytännöistä on vielä enemmän varmuutta.

– Helmikuussa on tarkoitus aloittaa sitten normaalisti, ja siihen mennessä nämä käytännön asiat ovat toivottavasti selvinneet, Liesilä sanoo.

Varmaa on, että paperityötä riittää kummallakin puolella kanaalia. Britannian lähtö EU:n sisämarkkinoilta on aiheuttanut sen, että jokainen kuljetus on selvitettävä rajalla.

Muuttokuljetuksista ei mene tullimaksuja, ja EU:n ja Britannian kauppasopimuksen ansiosta tavarakauppakin jatkuu tullittomana ja kiintiöttömänä.

Liesilä arvioi, että Suomesta Britanniaan suoraan ajavia suomalaiskuljettajia ei ole enää niin paljoa kuin aiemmin. Hän kertoo, että aikanaan suomalaiskuljettajat ajoivat paljonkin Britanniaan, kun Nokian matkapuhelimia vietiin maahan suomalaisvoimin rekoilla. Nyt Suomen ja Britannian välinen tavarakauppa kulkee pitkälti meriteitse.

Vähemmän liikennettä, vähän ongelmia

Calais on yksi EU:n ja Britannian välisen kuljetusliikenteen solmukohdista. Ranska on käyttänyt noin 40 miljoonaa euroa ja palkannut satoja uusia työntekijöitä, jotta tulliselvityksistä ei muodostuisi pullonkaulaa liikenteelle.

Ensimmäisten päivien perusteella suuria ongelmia ei Ranskan puolella ole ollut. Kanaalitunnelia hoitavasta Getlink-yhtiöstä kerrottiin uutistoimisto AFP:lle, että vain kaksi tunneliin pyrkinyttä rekkaa oli käännytetty oikeiden asiakirjojen puuttumisen vuoksi.

Toisaalta liikenne on ollut rauhallista. Vuodenvaihteesta alkaneen brexit-arjen aikana kanaalin oli maanantaina alittanut yhteensä vain noin 3 000 rekkaa. Vuonna 2019 tunnelin läpi kulki keskimäärin yli 4 000 rekkaa päivässä.

Myös lauttaliikenne oli tavallista hiljaisempaa. AFP:n mukaan maanantaille oli aikataulutettu vain parikymmentä lauttaa, kun normaalisti vuoroja olisi yli kolmekymmentä.

Maanantaina puoliltapäivin Calais’n satamassa pääsyä seuraavaan lauttaan odottikin kourallinen matkustajia, ja ulkona piikkilanka-aidatulla satama-alueella näkyi noin kolmisenkymmentä rekkaa.

Hiljaisuuden syynä myös korona

Calais’n koko kaupunki tuntui kietoutuvan tihkusateen peittämään hiljaisuuteen. Calais’n rannan tuntumassa ranskanperunoita myyvässä kojussa Graziella Goudal pohtii, että brexitin vaikutuksia ei juuri huomaa, koska koronarajoitukset hiljentävät kuitenkin kaiken.

– Turisteja on ollut paljon vähemmän, mutta koronatilannehan tekee kaikesta vähän vaikeampaa, Goudal kertoo.

Nähtäväksi jää, palaavatko ruuhkat ja turistit Calais’hin, kun pandemia hellittää ja brexit-arki on arkea vain.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: