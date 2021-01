Suomessa on raportoitu 201 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viikon aikana on ilmoitettu 3 751 tartuntaa, eli noin 1 900 vähemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisimmän viikon aikana tartuntoja on todettu noin 1 800, kun edeltävällä viikolla niitä todettiin lähes 2 000. Viikon ajanjaksolla tartuntaluku on siis pienentynyt noin 200 tartunnalla edellisviikkoon nähden.

STT

