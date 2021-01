THL:n arvio: Suomessa annettu noin 45 000 koronavirusrokotetta – uusia koronavirustartuntoja 221, kuolemia viisi, 30 potilasta tehohoidossa

Suomessa on annettu noin 45 000 koronavirusrokotetta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL kertoo, että monella paikkakunnalla tietojen siirto rokotusrekisteriin alkaa tällä viikolla ja siksi tiedot tarkentuvat rekisteriin takautuvasti.

THL kertoo lisäksi, että rokotukset ovat käynnistyneet hyvin kaikilla sairaanhoitopiirien erityisvastuualueilla.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on vahvistettu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronavirukseen on kuollut nyt 602 ihmistä Suomessa.

THL:n mukaan tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on 30, mikä on kaksi vähemmän kuin maanantaina. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on laskenut maanantaina ilmoitetuista luvuista kahdeksalla ja oli tiistaina 158.

Uusia koronavirustartuntoja kerrottiin tiistaina 221. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 370 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus on koko maassa nyt noin 64 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Suurinta ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on noin 108. Toiseksi suurin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi suurin Kymenlaaksossa.

Koko pandemian aikana tartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä 39 011. Ikäryhmistä eniten tartuntoja on löytynyt 20-30- ja 30-40-vuotiailta.

”Kanssakäymistä syytä rajoittaa”

Hus kertoo, että koronaviruksen ensimmäisessä aallossa löydettiin koronavirustartunta 3,3 prosentilla sen henkilökunnasta.

Husin tutkimuksesta ilmenee, että tehohoito-osastoilla koronaviruspotilaita hoitaneista vain yhdeltä löytyi koronavirustartunta, mikä tarkoittaa 0,9 prosenttia henkilökunnasta. Sitä vastoin koronaa sairastavien vuodeosastoilla työskennelleistä tartuntoja oli kahdeksalla henkilöllä eli 9,1 prosentilla. Eniten tartuntoja löytyi kuitenkin työntekijöiltä niillä osastoilla, joilla ei ollut koronaa sairastavia potilaita, mutta joiden työntekijät olivat kokoontuneet töiden jälkeen yhteiseen tilaisuuteen.

– Eron syynä saattaa tutkijoiden mukaan olla muun muassa se, että teho-osastolla työskentelevillä on koko työajan täysi suojaus ja heidän kontaktinsa muuhun henkilökuntaan voi työaikana olla muita vähäisempää. Vuodeosastoilla esimerkiksi potilaan seurantatiedot kirjataan yleensä osaston kansliassa, missä on muutakin henkilökuntaa, kun taas teho-osastoilla kirjaaminen tapahtuu suojattuna potilaan luona, Hus kertoo tiedotteessa.

– Henkilökunnan keskinäiset kontaktit voivat olla tartuntariski eli turvaväleistä tulee huolehtia. Työpaikalla ja työajan ulkopuolella on kanssakäymistä syytä rajoittaa koronapandemian aikana, muistuttaa puolestaan ylilääkäri, professori Anu Kantele Husin Infektiosairauksien yksiköstä.

Tutkimukseen osallistui 1 095 Husin henkilökunnan jäsentä.

Liisa Kujala, Ville Väänänen

STT

