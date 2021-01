Uusien autojen ensirekisteröinnit romahtivat – kevään koronakuoppaa ei pystytty kirimään kiinni

Henkilöautojen ensirekisteröinnit hyytyivät viime vuonna 96 000 autoon, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin 16 prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna.

Tiedotuskeskuksen mukaan koronatilanne romahdutti keväällä uusien autojen tilauskannan eikä keväällä syntynyttä kuoppaa saatu enää loppuvuoden aikana kiinni.

2000-luvulla ensirekisteröintien vuosittainen määrä on ollut pienempi vain finanssikriisin jälkeen vuonna 2009, jolloin ensirekisteröintien määrä jäi noin 91 000 henkilöautoon.

– Autoala ennakoi, että vuonna 2021 uusia autoja ensirekisteröidään noin 106 000, joka sekin jäisi vielä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Uusia henkilöautoja on vuosina 2000-2020 rekisteröity vuosittain keskimäärin 121 000.

Rekisteröintien määrä tasaantui hieman loppuvuodesta. Joulukuussa rekisteröitiin runsaat 8 000 uutta henkilöautoa, joka on prosentin vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusista autoista jo 18 prosenttia ulkoisesti ladattavia

Viime vuonna uusien autojen markkinoilla suurimpia muutoksia koronan aiheuttaman kysynnän vaimenemisen lisäksi oli ladattavien autojen kysynnän nopea kasvu.

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista jo 18 prosenttia oli ulkoisesti ladattavia. Ladattavien hybridien osuus kasvoi noin viidestä prosentista peräti 13,7 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä loikkasi 4,4 prosenttiin, kun se oli vielä toissa vuonna vain 1,7 prosenttia.

– Ladattavien autojen osuuden ennakoidaan tasaantuvan vuoden alkukuukausina, sillä joulukuussa niiden määrää kirittivät valmistajille asetetut hiilidioksidipäästötavoitteet, arvioi toimitusjohtaja TeroKallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

