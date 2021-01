Uutissuomalainen: Lähes puolet Onnettomuustutkintakeskuksen suosituksista vuosilta 2010-2020 on toteuttamatta

Lähes puolet Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) vuosien 2010-2020 aikana antamista suosituksista on jäänyt toteuttamatta, kertoo Uutissuomalainen.

Otkes antoi tuona aikana onnettomuustutkintojensa perusteella yhteensä 586 turvallisuussuositusta, joista reilu puolet eli 316 on toteutettu. Lisäksi pieni osa on toteutettu osittain. Loput suositukset ovat jääneet toistaiseksi toteuttamatta.

Vuosien 2010-2020 aikana annetuista suosituksista vajaasta kymmenesosasta on ilmoitettu, ettei niitä toteuteta ollenkaan.

Eniten Otkesin suosituksia on viety käytäntöön raideliikenteessä sekä ilmailu- ja vesiliikenteessä, joissa yli puolet annetuista suosituksista on toteutettu.

Otkes antaa vuosittain noin 50-60 suositusta. Viime vuonna suosituksia annettiin 46.

Yhden tutkitun onnettomuuden perusteella annetaan tavallisesti useita suosituksia. Suosituksia ei ole pakko toteuttaa.

Otkesin suositusten tavoitteena on parantaa yleistä turvallisuutta ja välttää tutkinnassa olleiden onnettomuuksien kaltaisten tapausten toistuminen.

