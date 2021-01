Kirkonkirjojen siirto isoihin keskuksiin jakaa seudun seurakunnat – Salon tuleva palvelupiste ei palvele somerolaisia, sillä seurakunnat kuuluvat eri rekisteriin

Seurakunnat valmistautuvat isoon uudistukseen, sillä kirkonkirjojen ylläpito siirtyy paikallisilta seurakunnilta suurempiin keskuksiin.

Seurakuntien väestökirjanpidon siirron takaraja on ensi vuodenvaihteessa, mutta Someron seurakunnassa muutos tapahtui jo nyt. Tämä merkitsee sitä, että Somerolla muun muassa virkatodistukset, sukuselvitykset ja avioliiton esteettömyystodistukset hoidetaan nyt paikallisen kirkkoherranviraston sijasta keskusrekisterissä Turussa.

– Muutosta aikaisti meillä se, että seurakuntasihteeri oli jäämässä pois työstä. Tehtävää ei täytetä, sillä keskusrekisterin tulon myötä viraston työmäärä vähenee, Someron seurakunnan kirkkoherra Jaakko Knuutila toteaa.

Someron seurakunnan päätös liittyä Turun keskusrekisteriin jakaa samalla Salon seudun seurakunnat kahtia. Salon, Paimion ja Martinkosken seurakunnat ovat valinneet Porin keskusrekisterin.

– Valitsimme Porin suunnaksi, koska siellä pystymme vaikuttamaan toimintaan. Turun keskusrekisterissä olisimme olleet pelkkä palveluiden ostaja, Salon kirkkoherra Timo Hukka huomauttaa.

Somerolla valinnan ratkaisi Turun eduksi siirron ajankohta.

– Turussa on valmis rekisteri, johon pystyimme liittymään jo tämän vuoden alussa. Porissa systeemi on vasta rakenteilla, Knuutila kertoo.

Kemiönsaaren seurakunta ei ole vielä päättänyt tulevaa keskusrekisteriä. Siellä vaihtoehtoina ovat Turun ja Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterit, jotka palvelevat niin suomeksi kuin ruotsiksi.

Salossa keskusrekisterin tulo ei merkitse seurakuntalaisille juurikaan muutosta, sillä Salossa annetaan edelleen myös vuoden päästä paikallista palvelua kirkonkirjoihin liittyvissä asioissa. Saloon perustetaan Porin keskusrekisterin palvelupiste.

– Salolle tulee muutoksen myötä lisää hoidettavaa, sillä Salon palvelupiste palvelee myös muita seurakuntia ja seurakuntalaisia. Keskusrekisterin palvelukseen siirtyy Salon kirkkoherranvirastosta kaksi työntekijää, lisäksi muualta tulee palvelupisteeseen vähintään yksi työntekijä, Timo Hukka sanoo.

Salon palvelupiste palvelee myös lähiseurakunnissa asuvia ihmisiä, jos he kaipaavat henkilökohtaista palvelua. Somerolaiset eivät voi Salon pisteestä esimerkiksi virkatodistusta hakea, koska kuuluvat eri keskusrekisteriin. Jaakko Knuutila ei usko, että asialla on suurta merkitystä.

– Keskusrekisterille kuuluvia asioita hoidetaan ennen kaikkea puhelimella ja sähköisesti.

Hukka muistuttaa, että valtaosa tavallisesta seurakuntaelämästä jatkuu ennallaan väestökirjanpidon muutoksesta huolimatta. Samaa korostaa myös Knuutila.

– Omassa virastossa hoidetaan Somerolla edelleen kirkollisten toimitusten varaukset esimerkiksi kastetta, avioliittoa ja hautausta varten. Myös seurakunnan tilojen vuokraus sekä muu asiakaspalvelu ja neuvonta jäävät virastoon.

Keskusrekisterin tulolla on vaikutusta seurakuntien henkilökunnan määrään ja sitä kautta paikallisten kirkkoherranvirastojen aukioloaikoihin. Somerolla virasto on avoinna nyt maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kaksi tuntia eli kello 10.30–12.30. Aiemmin virasto oli avoinna neljänä päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan.

Paimion kirkkoherra Vesa Tuominen kertoo, että Paimiossa uudistuksen tuomat henkilöstöjärjestelyt ovat vielä pohdinnassa.

– Muutos vähentää kirkkoherranvirastossa tehtävää työtä, joten joitakin muutoksia tulee viraston aukioloaikoihin. Edelleen virastossa tullaan kuitenkin antamaan henkilökohtaista palvelua.

Tuominen sanoo, että olisi nähnyt mielellään paikallisen palvelun jatkuvan virkatodistusten antamisen osalta.

– Emme olisi tarvinneet keskusrekisteriä. Paimio on pieni paikka, jossa seurakuntalaiset käyvät vielä kirkkoherranvirastossa. Täällä ihmiset haluavat ja arvostavat paikallista palvelua, hän korostaa.

Timo Hukka sanoo, että uudistus voi hyödyttää toisia, toisille siitä on haittaa.

– Pitkällä tähtäimellä suunta on oikea, mutta tässä alkuvaiheessa palvelut voivat heiketä ja kustannukset kasvaa. Hyödyt alkavat näkyä mitä enemmän palvelut siirtyvät toteutettavaksi netissä, mutta siihen menee vielä vuosia.

Jaakko Knuutila näkee uudistuksessa enemmän hyötyjä kuin haittoja.

– Eri seurakunnista todistuksia tarvitseva voi saada kaikki samasta paikasta. Keskusrekisterissä myös henkilöstöjärjestelyt sijaisuuksineen ovat helpompia kuin pienessä seurakunnassa.