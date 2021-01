Varsinais-Suomen koronaryhmä suosittaa maskeja yli 12-vuotiaille – matkustaminen lisää tartuntoja kiihtyvällä tahdilla

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kaikki yli 12-vuotiaat käyttäisivät kasvomaskia. Käytännössä suositus tarkoittaa, että lapset ja nuoret kuudennesta luokasta ylöspäin käyttäisivät koulussa maskeja.

– Kannustamme myös lapsia käyttämään maskia laajasti, myös muualla kuin kouluissa, aina jos riittävä etäisyyttä ei voi pitää. Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan niin arjessa, liikennevälineissä, kaupassa kuin harrastuksissakin. Esimerkiksi harrastuksissa tulee pitää vähintään suksisauvan mitta, jotta koronavirus ei pääsisi tarttumaan,Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Koronakoordinaatioryhmä on jo aiemmin kannustanut maskin käyttöä harkittavaksi vielä nuoremmille, myös alakoulujen 4.–5. luokkalaisille erityisesti hankalilla epidemia-alueilla. Kunnilla on alueellisen tilanteen mukainen harkintavara.

Maakunnan epidemiatilanne ei anna sairaanhoitopiirin mukaan mahdollisuutta suositusten keventämiseen. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on hitaasti kivunnut ylöspäin. Tyksissä oli tiistaiaamuna hoidettavana 16 koronapotilasta.

– Koska olemme vasta päässeet huippulukemista alaspäin, olisi väärä signaali keventää suosituksia. Vaikeasti ennustettava ja todellinen uhka voi olla herkästi tarttuva koronavariantti. Se saattaa nostaa ilmaantuvuuslukuja erittäin nopeasti, vaikka Varsinais-Suomessa on todettu vasta muutama sen aiheuttama tartunta, Pietilä toteaa tiedotteessa.

Koronavirustapausten ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on kahden viikon seurantajaksolla pudonnut alle sadan ja on nyt 98,5. Turussa kahden viikon ilmaantuvuusluku on edelleen liki 150 sataatuhatta asukasta kohden.

Positiivisten osuus testatuista laskenut 3,4 prosenttiin. Viime viikolla luku oli 4,2. Testattavien määrä on palannut samalle tasolle kuin ennen lomakautta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tartunnan lähde on pystytty selvittämään 70-prosenttisesti.

– Varsinais-Suomen koronatapausmäärät ovat joulukuun puolivälin lukuihin verrattuna matalampia. Pyhät eivät tuoneet aiemmin pelkäämäämme kiihtymistä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Eniten tartuntoja saadaan yhä samassa taloudessa asuvilta ja lähipiiriltä, mutta enenevässä määrin tartuntoja tuodaan ulkomailta. Esa Rintalan arvio mukaan lukua ovat kasvattaneet ulkomailta palaavat työntekijät. Myös kotimaan matkoilta on saatu aiempaa selvästi enemmän tartuntoja.

Koronarokotukset ovat edenneet maakunnassa. Kuluvan viikon maanantaihin mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuolto on antanut koronarokotteen 1 260:lle terveydenhuollon ammattilaiselle. Kunnat raportoivat antamansa rokotteet suoraan THL:n rokotusrekisteriin.