Venäläisviranomainen: Meidän täytyy pidättää Navalnyi, kun hän saapuu Venäjälle

Venäjän vankiloista vastaavan viranomaisen FSIN:n mukaan sen täytyy pidättää maan opposition johtohahmo Aleksei Navalnyi, kun hän palaa Venäjälle ensi sunnuntaina. FSIN viittaa julkaisemassaan lausunnossa oikeusistuimen päätökseen, jonka myötä Navalnyin vuonna 2014 saama ehdollinen vankeusrangaistus on muutettu ehdottomaksi rangaistukseksi.

Navalnyin ehdollinen tosin ehti jo loppua vuodenvaihteessa.

FSIN:n kerrottiin tiistaina vedonneen oikeusistuimeen, jotta se peruisi Navalnyin ehdollisen vankeustuomion ja passittaisi hänet vankilaan. Se perusteli vaatimustaan sillä, että Navalnyi laiminlöi ilmoittautumisen viranomaisille kuusi kertaa viime vuoden aikana.

Navalnyi on sanonut Venäjän hallinnon tekevän kaikkensa, jotta hän ei palaisi Venäjälle.

Tutkija: Navalnyi riskeeraa henkensä

Palatessaan Venäjälle Navalnyi riskeeraa henkensä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Navalnyi ilmoitti keskiviikkona palaavansa Venäjälle Saksasta, missä hän on ollut hoidettavana elokuisen myrkytysyrityksen jälkeen.

Lassilan mukaan Navalnyin paluu Venäjälle asettaa presidentti Vladimir Putinin hallinnon puun ja kuoren väliin, sillä elokuisen myrkytysyrityksen jälkeen Navalnyi on ulkomailla entistäkin laajemmin tunnettu hahmo, jonka kohtaloa kansainväliset tiedotusvälineet seuraavat tarkasti.

Lassilan mukaan Putinin hallinto ei voi antaa pelitilaa taitavalle, kansainvälisiä kannuksia hankkineelle oppositiopoliitikolle.

Valtaeliitin korruptiota paljastanut Navalnyi on Lassilan mukaan riski Putinin hallinnolle, ja riski korostuu erityisesti tänä vuonna, kun Venäjällä järjestetään duuman vaalit.

– Navalnyin paluun riskit ymmärretään Kremlissä, ja käynnissä on ollut jo hyvän aikaa erilaisten Navalnyia koskevien rikosepäilyjen aktivointi. Viesti on selvä: vapaata poliittista toimintaa ei hyväksytä Venäjän maaperällä, Lassila kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin julkaisemassa analyysissa.

Navalnyi iskee nyt entistä kovemmin

Lassilan mukaan myrkytysyrityksestä selvinnyt ja sosiaalista mediaa taitavasti käyttävä Navalnyi iskee nyt Kremliä vastaan entistä kovemmin.

– Kansalaisten valmius nähdä Navalnyissa vaihtoehto Putinille on hyvin jakautunutta, ja enemmistö suhtautuu välinpitämättömästi kaikkea politiikkaa kohtaan. Silti Navalnyin lukuisat paljastukset ovat luoneet Venäjän viralliselle todellisuudelle vaihtoehdon, jonka poliittista potentiaalia hallinto todella pelkää, Lassila arvioi.

Navalnyin on määrä lentää Moskovaan sunnuntai-iltana, ja hän on kutsunut kannattajiaan ottamaan häntä vastaan Vnukovon lentokentälle.

– Paluu saa kansainvälistä huomiota, ja jos hänet kiidätetään suoraan lentokentältä oikeussaliin, huomio kasvaa entistä suuremmaksi. Tätä Kreml ei halua, mutta vielä vähemmän se haluaa maaperälleen poliitikon, joka on sisäpoliittisen ongelman lisäksi ulkopoliittinen ongelma, Lassila kirjoittaa.

