Viisi kuntaa vaihtoi vuodenvaihteessa maakuntaa, Etelä-Savo menetti kaksi kuntaa

Peräti viisi suomalaiskuntaa siirtyi vuoden vaihtuessa osaksi uutta maakuntaa. Iitti siirtyi Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen puolelle, ja Keski-Suomeen kuulunut Kuhmoinen on nyt osa Pirkanmaata.

Isokyrö siirtyi Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle. Etelä-Savo menetti kaksi kuntaa, kun Heinävesi siirtyi Pohjois-Karjalaan ja Joroinen Pohjois-Savoon.

Kuhmoinen ja Heinävesi vaihtoivat maakuntaa pitkälti sairaanhoitopiirin takia, kertoi Kuntalehti joulukuussa. Kuhmoinen on kuulunut jo pitkään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, Heinävesi Pohjois-Karjalan Siun soteen.

– Palveluyhteydet suuntautuvat Pirkanmaalle päin, ja joukkoliikenne, Nysse, kulkee täältä Tampereelle, Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala sanoi lehdelle.

Uusi vuosi toi myös yhden kuntaliitoksen. Honkajoen kunta yhdistyi Kankaanpään kaupunkiin, jossa on nyt vajaat 13 000 asukasta.

https://kuntalehti.fi/uutiset/ennatysmaara-kuntia-vaihtaa-maakuntaa-kuohuviinipullo-nyt-poksahtaa-auki/

STT

