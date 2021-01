Vilpas lähtee Toiviaisen juhlaotteluun pahasti siipirikkoisena – pitääkö Pyrinnön paikka Pyynikillä?

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen saavuttaa neljäntenä valmentajana 600 pääsarjaottelun rajan tiistaina Tampereella, kun Vilpas kohtaa Tampereen Pyrinnön Pyynikillä.

46-vuotias Toiviainen on valmentanut urallaan Namika Lahtea (2007-2011), KTP:tä (2011-2014), Kauhajoen Karhubasketia (2014-2017) ja edelliset kolme kautta Pyrintöä.

Toiviaisen edellä kaikkien aikojen tilastossa ovat Kari Liimo (914 ottelua), Eero Saarinen (716 ottelua) ja Jarmo Laitinen (684).

Vilpas lähtee Toiviaisen juhlaotteluun vaikeista asetelmista. Teemu Rannikko on edelleen sivussa ja Perttu Blomgren sai kauden päättävän polvivamman loppiaisena Kauhajoella. Lisäksi loistavan alkukauden pelannut Mikko Koivisto on todennäköisesti sivussa alaraajavamman vuoksi. Näin Vilppaan pelintekovastuu jää Aatu Kivimäen ja Deondre Parksin harteille.

Ottelussa on suuret panokset, sillä kauden suurin yllättäjä Pyrintö (9 voittoa/2 tappiota) on sarjassa toisena ja Vilpas (8/4) kolmantena. Ottelun voittaja ottaa ison askeleen kohti runkosarjan kakkossijaa.

Vilpas voitti joukkueiden välisen ensimmäisen ottelun Salohallissa murskaavasti 112-74. Tuossa ottelussa Vilpas mursi Pyrinnön muuten hyvin pitäneen paikkapuolustuksen, eikä päästänyt Pyrintöä juoksemaan nopeita hyökkäyksiä.

Muuten Pyrintö on ollut tällä kaudella vakuuttava, joukkue on pelannut peräti 103 pisteen keskiarvolla. Joukkueen kolmosprosentti (39) on liigan paras ja joukkue on myös riistänyt eniten ja menettänyt palloa vähiten. Joukkueen ykköstähtenä on tuikkinut Marcus Lewis (23,9 pistettä/5,7 levypalloa/5,1 syöttöä).

Pyrintö-Vilpas Pyynikin palloiluhallissa tiistaina kello 18.30.