Viranomaiset varoittavat kuplahallien lumikuormariskeistä runsaiden lumisateiden jälkeen. Varoituksen antoivat torstaina Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Isojen hallien ja maneesien sekä erityisesti kuplahallien kattorakenteita on nyt syytä tarkkailla aktiivisesti. Osissa maata lumikuorma on Syken ja Tukesin mukaan kasvanut nopeasti tavanomaista suuremmaksi.

Eteläisessä Suomessa kriittinen lumikuorma on jo nyt paikoin saavutettu. Lapissa kriittinen raja on ylitetty Käsivarressa.

Useita kuplahalleja on romahtanut viime päivinä. Muiden vastaavien hallien sulkemista on Syken ja Tukesin mukaan syytä harkita.

Omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyydeltään. Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.

STT