Viron hallitus kaatui – puolueille korruptioepäilyt vaikuttivat tulleen yllätyksenä

Viron pääministeri Jüri Ratas erosi tehtävästään ja hallitus kaatui maan keskustapuolueeseen kohdistettujen korruptioepäilyjen vuoksi varhain keskiviikkoaamuna.

Uutistoimisto BNS:n mukaan pääministerin eron taustalla ovat keskustapuolueeseen kohdistuvat korruptioepäilyt, jotka liittyvät Tallinnan sataman uuteen Porto Franco -kauppakeskukseen ja sen rahoitukseen.

Epäilyt koskivat hallituksen liikekeskusta varten myöntämää lainaa samalla kun keskustapuolue olisi lainaan liittyen sopinut lahjuksista omaan käyttöönsä. Epäiltyinä ovat pääasiallisesti keskustapuolueen pääsihteeri Mihhail Korb, joka on BNS:n mukaan sittemmin eronnut tehtävästään ja Ekre-puoluetta edustavan valtiovarainministerin Martin Helmen neuvonantaja Kersti Kracht. Lisäksi epäiltynä on virolainen liikemies Hillar Teder.

Tiistaina valtion syyttäjäviraston ja poliisin julki tuomia korruptioepäilyjä kuvataan yllätyksellisiksi.

Hallitus teki lainapäätöksen

– Arvatenkin kaikki hallituksen jäsenet ovat olleet jollain tavalla tietoisia tapauksesta ja lainan antoon liittyvästä problematiikasta, sillä hallitus on tehnyt päätöksen lainan myöntämisestä rakennuttajalle. Mutta kävivätkö he kunnolla läpi korruption mahdollisuutta – ehkä eivät, totesi Tallinnan yliopiston politiikan professori Tõnis Saarts STT:lle keskiviikkona aamupäivällä.

Hän arvelee vähintäänkin Ekre-puolueen olleen tietoinen tehdyistä sopimuksista.

Korruptioepäilyjen yllätyksellisyyttä korostaa Viron yleisradio ERR:n uutispäällikkö Anvar Samost.

– Kaikki puolueet vaikuttivat yllätetyiltä. Kukaan ei ollut valmistautunut tähän, hän arvioi tilannetta, joka vallitsi Viron pääministerin eroilmoituksen jälkeen.

Rakennustyö meneillään paraatipaikalla

Samost kuvailee rakennushankkeen omistajan painineen taloudellisten ongelmien parissa jo pitkään. Hänen mukaansa Viron hallituksen myöntämän koronaepidemiaan liittyvän rahallisen avun turvin omistaja on saanut varmistetuksi pankkilainat projektille.

– Kyseessä on yksi Tallinnan parhaista alueista, jonne rakennustyö on jo käynnissä, Samost sanoo.

Hankkeen 80-prosenttisesti omistava Rauno Teder on liikemies Hillar Tederin poika ja Samostin mukaan erittäin tunnettu rakennuttaja, jolla on takanaan 20 vuoden kokemus alalla muun muassa Virosta, Venäjältä ja Ukrainasta.

– Uskoakseni hän on erittäin hyvin toimeen tuleva henkilö, joka on tehnyt lahjoituksia mahdollisesti jopa jokaiselle Viron poliittiselle puolueelle viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Jatkossa ”kaikki mahdollista”

Tallinnan yliopiston politiikan professori Saarts kertoo väistyvän hallituksen yhteistyön olleen paikoin haastavaa, sillä yksi jäsenistä on ollut Ekren populistinen puolue. Nähtäväksi jää, onko Ekrellä paikka myös tulevassa hallituksessa.

Saarts ennustaa, että sosiaalidemokraatit nousisivat tulevaan hallitukseen. Hänen mukaansa saattaisi tosin käydä myös niin, että entinen pääministeri Ratas väistyisi keskustapuolueen johdosta ja puolue muodostaisi hallituskoalition reformipuolueen kanssa.

ERR:n uutispäällikkö Samost odottaa tulevan hallituskoalition osalta mitä tahansa.

– Kaikki on mahdollista! Myös se, että nykyinen hallitus jatkaa uudella päätöksellä.

Saarts mainitsee väistyvän hallituksen työn sujuneen suuremmitta korruptioskandaaleitta tähän saakka. Sekä Saarts että Samost odottavat uuden hallituksen muodostuksen alkavan pikaisella aikataululla.

